Beyoğlu'nda korkunç olay! Zihinsel engelli genci bıçaklayıp parasını aldılar - Son Dakika
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Beyoğlu'nda korkunç olay! Zihinsel engelli genci bıçaklayıp parasını aldılar

20.11.2022 11:45
Beyoğlu'nda korkunç olay! Zihinsel engelli genci bıçaklayıp parasını aldılar

İstanbul Beyoğlu'nda dolmuşta kendilerine laf atıldığını zanneden 3 şahıs, saldırdıkları zihinsel engelli genci önce dövüp ardından da bacaklarından bıçakladı. Gencin parasını da çalan saldırganlar polis ekipleri tarafından yakalandı. Dehşet anları kameralarca kaydedildi.

İstanbul'da yaşayan zihinsel engelli Ahmet Gümüştekin (30), dolmuşa bindi. Dolmuş bulvar üzerinde seyrettiği esnada araçtan inmek için hazırlanan 3 şahıs, kendilerine laf attığını sandıkları Gümüştekin'e saldırdı. Ortalığın bir anda karıştığı olayda vatandaşlar araya girmek istese de öfkeli şahıslar, zihinsel engelli genci darp ederek bıçakla bacaklarından yaraladı. Şahıslar daha sonra Gümüştekin'in cebinden 100 lirasını da gasp ederek kaçtı.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Olayın ardından yaralanan Ahmet Gümüştekin, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından gencin şikayeti üzerine çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, saldırganları tespit etmek için görüntüleri incelemeye aldı. Olay anında görüntülenen cep telefonu görüntülerinden yola çıkan polis, saldırganların E.A., E.A., E.Ş. olduğunu belirledi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Yapılan çalışma sonucunda şahıslar, Taksim'de bir sokak üzerinde yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahısların çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyette ifadeleri alınarak "kasten yaralama" ve "gasp" suçundan adli işlemleri yapılan şahıslar savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şahısların zihinsel engelli şahsa saldırdıkları o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
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Tekerlekli sandalyeyle gelip yaralı adamın telefonunu çaldı... O anlar kamerada Tekerlekli sandalyeyle gelip yaralı adamın telefonunu çaldı... O anlar kamerada İSTİKLAL CADDESİ'NDE YARALANAN ALMEDA VE ANNESİNDEN MESAJ VAR İSTİKLAL CADDESİ'NDE YARALANAN ALMEDA VE ANNESİNDEN MESAJ VAR

Asayiş Büro, Beyoğlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda korkunç olay! Zihinsel engelli genci bıçaklayıp parasını aldılar - Son Dakika

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