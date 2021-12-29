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İstanbul'da dehşet anları kamerada...Havada taklalar atan genç ağır yaralandı - Son Dakika

İstanbul'da dehşet anları kamerada...Havada taklalar atan genç ağır yaralandı

29.12.2021 09:14
İstanbul'da dehşet anları kamerada...Havada taklalar atan genç ağır yaralandı

İstanbul'da dehşet anları kamerada.

İstanbul'da dehşet anları kamerada...Havada taklalar atan genç ağır yaralandı

Okmeydanı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan gence süratli seyreden otomobil çarptı

Havada taklalar atan genç yere savrularak ağır yaralandı

İSTANBUL - Okmeydanı'nda kaldırımda yürüdüğü esnada yolun karşısına geçmeye çalışan gence süratli şekilde seyreden otomobil çarptı. Dehşet anları kameralara yansırken, havada taklalar atarak yere savrulan genç ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Şişli Okmeydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırımda yürüyen 29 yaşındaki Gökhan Zurnacı bir anda yolun karşısına geçmek istedi. O esnada 34 SJ 2179 plakalı otomobille süratli bir şekilde seyreden Gökhan Ceylan, sert bir şekilde gence çarptı. Genç çarpmanın etkisiyle havada taklalar attıktan sonra yere savruldu. Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, araç süratli şekilde seyir ediyor. Genç ise kaldırımdan yola inerek karşıya geçmek istiyor. Otomobilin çarptığı genç havada taklalar atarak yere savruluyor. Kazayı gören vatandaşlar ise panikle olay yerine koşuyor.

Havada taklalar atan gencin durumu ağır

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin vücudunda kırıklar olduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Otomobilin camı da tuzla buz oldu. Yaralı gencin annesi ve yakınları ise büyük korku yaşadı.

"Çarpma sesi geldi, bir şeyin uçtuğunu gördüm"

Kazanın ardından sağlık ekiplerine ihbarda bulunan Celal Savcı, "Börekçiye gidip kendime iki pide alayım dedim, dükkandan çıktım. Bir çarpma sesi geldi sonra bir şeyin uçtuğunu gördüm. Burada bir araba vardı, ben arabanın önüne koştum baktım ama arabanın önünde bir şey yoktu. Sonra bu tarafa geldim baktım ki o arkadaş bu tarafa uçmuş. En az 3-4 metre kadar uçtu. Sonra ben hemen telefonumu çıkarıp ambulansı aradım, bilgileri verdim sağ olsunlar hemen 10-15 dakika içinde geldiler" dedi.

"Arkası dönüktü yerde yatıyordu, ayağı kırıktı inliyordu"

Olayı gören bir vatandaş ise, "Biz gittiğimizde zaten çarpmıştı daha önceden, baktık ki herkes oraya koşuşturuyor biz de gittik. Biz de peşlerinden koştuk arkadaşa doğru, yerde yatıyordu. Ben ayağında bir kırık gördüm, yerde inliyordu. Zaten arkası dönüktü yerde yatıyordu, ayağı kırıktı inliyordu. Çarpmanın sesini duyunca oraya koştuk herkesle birlikte ama bizim müdahale edebileceğimiz bir durum değildi, ambulansın gelmesi gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'da dehşet anları kamerada...Havada taklalar atan genç ağır yaralandı
İstanbul'da dehşet anları kamerada...Havada taklalar atan genç ağır yaralandı
İstanbul'da dehşet anları kamerada...Havada taklalar atan genç ağır yaralandı
İstanbul'da dehşet anları kamerada...Havada taklalar atan genç ağır yaralandı
İstanbul'da dehşet anları kamerada...Havada taklalar atan genç ağır yaralandı
İstanbul'da dehşet anları kamerada...Havada taklalar atan genç ağır yaralandı
İstanbul'da dehşet anları kamerada...Havada taklalar atan genç ağır yaralandı
İstanbul'da dehşet anları kamerada...Havada taklalar atan genç ağır yaralandı
İstanbul'da dehşet anları kamerada...Havada taklalar atan genç ağır yaralandı
İstanbul'da dehşet anları kamerada...Havada taklalar atan genç ağır yaralandı
İstanbul'da dehşet anları kamerada...Havada taklalar atan genç ağır yaralandı
İstanbul'da dehşet anları kamerada...Havada taklalar atan genç ağır yaralandı
İstanbul'da dehşet anları kamerada...Havada taklalar atan genç ağır yaralandı

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Okmeydanı, Otomobil, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da dehşet anları kamerada...Havada taklalar atan genç ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da dehşet anları kamerada...Havada taklalar atan genç ağır yaralandı - Son Dakika
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