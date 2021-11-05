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İstanbul'da dehşet anları kamerada: Husumetli olduğu iki kardeşi pompalı tüfekle vurdu - Son Dakika

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Husumetli olduğu iki kardeşi pompalı tüfekle vurdu

05.11.2021 10:41

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Husumetli olduğu iki kardeşi pompalı tüfekle vurdu Yaralı iki kardeşi hastaneye polis götürdü Kağıthane'de bir şahıs husumetli olduğu yabancı uyruklu iki kardeşi pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Husumetli olduğu iki kardeşi pompalı tüfekle vurdu

Yaralı iki kardeşi hastaneye polis götürdü

İSTANBUL - Kağıthane'de bir şahıs husumetli olduğu yabancı uyruklu iki kardeşi pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Dehşet anları kameralara yansırken, yaralılar ise kan kaybettikleri için Kağıthane polisi tarafından ekip otosuyla hastaneye götürüldü.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Ala Alrahmo A. kardeşi Maree Alrahmo A. ile birlikte evlerinde oldukları esnada aralarında husumet olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Abdülkadir H. kırmızı renkli bir otomobil hızla sokağa girdi. Araçtan inen saldırgan, iki kardeşe saldırmaya başladı. Kardeşlerim karşılık vermesi üzerine araçtan pompalı tüfeğini alan saldırgan, iki kardeşi ateş ederek yaraladı.

Pompalı tüfekle iki kardeşi vurdu

Ortalığın karıştığı olay sonrası saldırgan, geldiği otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, vatandaşlar sokakta yürüdüğü esnada kırmızı renkli bir otomobil sokağa giriyor. Araçtan inen şahıs ardından iki kardeşe saldırıyor. Çıkan kavgada pompalı tüfek çıkartan saldırgan iki kardeşi vuruyor. Saldırgan ardından aracına binerek kaçıyor.

Yaralıları hastaneye Kağıthane polisi yetiştirdi

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, ayağından yaralanan Maree Alrahmo A. ve karnından yaralanan kardeşi Maree Alrahmo A.'yı kan kaybettikleri için ekip otosuyla hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralı kardeşlerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan kaçan saldırganla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri saldırgan Abdülkadir H.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Husumetli olduğu iki kardeşi pompalı tüfekle vurdu
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Husumetli olduğu iki kardeşi pompalı tüfekle vurdu
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Husumetli olduğu iki kardeşi pompalı tüfekle vurdu
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Husumetli olduğu iki kardeşi pompalı tüfekle vurdu

Kağıthane, Otomobil, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da dehşet anları kamerada: Husumetli olduğu iki kardeşi pompalı tüfekle vurdu - Son Dakika


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