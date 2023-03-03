Kağıthane'de tekel bayi sahibine yapılan silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

- İstanbul'da dehşet anları kamerada: Kavga ediyormuş gibi yapıp ateş açtılar

Saldırganın, adam dışarıya çekmek için başkasıyla kavga ediyormuş gibi yaptığı görüldü

Kalçasından vurulan adam kasadan silah alıp saldırganın peşinden gitti

İSTANBUL Kağıthane'de tekel bayinde gerçekleşen silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganın, adamı dışarıya çekmek için bir başkasıyla kavga ediyormuş gibi yaptığı ve dışarıya çıktıktan sonra da adama ateş açtığı görüldü. Silahlı saldırı ve yaralı adamın silahla saldırganın peşinden gittiği o dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında Kağıthane Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs tarafından cadde üzerinde bulunan bir tekel bayine silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda dükkan içinde bulunan Harun Ş., kurşunun kalçasına isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. Olayın ardından saldırgan kaçarken, kanlar içerisinde kalan Harun Ş. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yaşanan olayla ilgili yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kavga ediyormuş gibi yapıp dışarıya çektiler

Görüntülerde, gece saatlerinde tekel bayiinin önüne gelen bir şahıs sigara yakıyor. Dükkan önünde bekleyen şahsın yanına sigarasını bitirdikten sonra bir başka şahıs yaklaşıyor. Şahıs gelir gelmez saldırgana önce tekme atıyor. İkili ardından tekel bayii sahibi Harun Ş.'nin dikkatini çekmek için gürültü bir şekilde kavga etmeye başlıyor. Bir süre sonra kapıdan ikiliye bakan Harun Ş. birkaç söz söyledikten sonra içeriye girmek istiyor.

Kalçasından vuruldu silahla peşinden gitti

Şahıs el hareketini yaptıktan sonra uzaklaşırken, saldırgan ise belinden çıkarttığı tabancayla Harun Ş.'ye ateş açıyor. Harun Ş. kalçasından vurularak yere yığıldıktan sonra ayağa kalkarak kasadan tabancasını alıyor. Yaralı halde dışarıya çıkan adam saldırganın peşinden gidiyor. Ancak vatandaşların gelmesiyle vurulduğunu gören adam dükkanın önüne geliyor.

Öte yandan polis ekiplerinin saldırganların kimliklerini tespit ettikleri ve yakalama çalışmalarını sürdürdükleri öğrenildi.