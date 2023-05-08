İstanbul'daki kazada yola fırlayan sürcü kendi kullandığı aracın altında kaldı! O anları kameralar anbean kaydetti - Son Dakika
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İstanbul'daki kazada yola fırlayan sürcü kendi kullandığı aracın altında kaldı! O anları kameralar anbean kaydetti

08.05.2023 20:06

Kağıthane'de süratli şekilde seyreden ve o esnada yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün kontrolünden çıkan araç, direklere çarpıp devrildikten sonra etrafında birkaç kez dönüp geçtiği yan yolda durabildi. Dehşet dolu anlar kameralara yansırken, koltuktan dışarıya fırlayarak kendi aracının altında kalan sürücü hastanede hayatını kaybetti. Araçtaki iki kişiden biri de ağır şekilde yaralandı.

Dün saat 23.30 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 06 DM 4018 plakalı otomobilin sürücüsü Cemil Ünal (24), cadde üzerinde süratli şekilde seyretmeye başladı. Sürücü bir süre sonra yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı.

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Kendi aracının altında kalıp can verdi

KENDİ ARACININ ALTINDA KALDI

Aşırı hız nedeniyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kontrolünden çıkan araç, direklere çarparak devirdikten sonra kendi etrafında birkaç kez dönerek geçtiği yan yolda durabildi. Kaza sonucu koltuktan dışarıya fırlayan sürücü Ünal, kendi aracının altında kalarak ağır şekilde yaralanırken, araçtaki Yasin Erdoğan ağır, Berat Yılmaz ise hafif şekilde yaralandı.

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Kendi aracının altında kalıp can verdi

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü ve diğer iki yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan yaralılardan sürücü Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Kendi aracının altında kalıp can verdi

KAMERALARA ANBEAN YANSIDI

Korkunç kazayı çevredeki kameralar anbean kaydetti. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. İtfaiye ekiplerinin cadde üzerinde önlem aldığı kazada, araç çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Kendi aracının altında kalıp can verdi
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Kendi aracının altında kalıp can verdi
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Kendi aracının altında kalıp can verdi
Kaynak: İHA
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İstanbul'da koltuktan dışarı fırlayan sürücü, kendi kullandığı otomobilin altında kalarak feci şekilde can verdi İstanbul'da koltuktan dışarı fırlayan sürücü, kendi kullandığı otomobilin altında kalarak feci şekilde can verdi

Kağıthane, İstanbul, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'daki kazada yola fırlayan sürcü kendi kullandığı aracın altında kaldı! O anları kameralar anbean kaydetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'daki kazada yola fırlayan sürcü kendi kullandığı aracın altında kaldı! O anları kameralar anbean kaydetti - Son Dakika
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