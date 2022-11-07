Yaşlı kadın pencereden aşağı düştü, oğlu ve gelininin acı feryatları apartmanı yıktı! - Son Dakika
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Yaşlı kadın pencereden aşağı düştü, oğlu ve gelininin acı feryatları apartmanı yıktı!

07.11.2022 12:06

İstanbul Kağıthane'de yaşlı bir kadın, oğlu ve geliniyle kahvaltı yaptıktan sonra 2. kattaki dairesinin mutfak penceresinden aşağıya düştü. Ağır yaralanan kadın ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kadının oğlu ve gelininin, annelerini yerde kanlar içerisinde görünce yaşadıkları dehşet anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Önceki hafta Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir süre önce eşini kaybettikten sonra dairesinde tek başına yaşamaya başlayan 83 yaşındaki Maile Potur, sabah saatlerinde oğlu Şenol ve gelini Banu Potur ile kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından kadının oğlu ve gelini üst kattaki dairelerine çıktı. Yaklaşık 2 dakika sonra Maile Potur, henüz bilinmeyen bir nedenle 2. kattaki mutfak penceresinden aşağıya düştü. Sesleri duyarak pencereden aşağıya bakan oğlu ve gelini, annelerini yerde kanlar içerisinde görünce dehşete kapıldı.

Yaşlı kadın pencereden aşağı düştü, oğlu ve gelinin feryatları apartmanı inletti

ANNELERİNİ KANLAR İÇİNDE GÖRÜNCE DEHŞETE DÜŞTÜLER

Panikle dairelerinden çıkan çift, binanın merdivenlerinden koşarak aşağıya indi. Zemin kata ulaşan annelerini hareketsiz şekilde bulan Şenol ve Banu Potur, feryat etti. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Maile Potur'u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Şehir Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri inceleme başlattı. Çalışmalar çerçevesinde olay yeri inceleme ekipleri ise görüntüleme ve fotoğraflama yaptı. Olay yerinde toplanan delilleri ise incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Yaşlı kadın pencereden aşağı düştü, oğlu ve gelinin feryatları apartmanı inletti

GELİNİ "ANNEM, ANNEM" DİYE FERYAT ETTİ

Olayın ardından kadının oğlu ve gelininin yaşadığı dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının sert bir şekilde yere düştüğü sesi duyuluyor. Ardından kadının oğlu ve gelini bağırıyor. Gelinin "anne" diye feryat ederek panikle merdivenlerden aşağıya iniyor. Oğlu ise zemin katın kapısına açarak kadının düştüğü yere giriyor. Dairelerinden çıkan bina sakinleri de sağlık ekiplerini arıyor. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri kadını sedyeyle ambulansa götürüyor.

Yaşlı kadın pencereden aşağı düştü, oğlu ve gelinin feryatları apartmanı inletti

OĞLU VE GELİNİN İFADESİ ALINDI

Öte yandan olayla ilgili kadının oğlu ve gelininin emniyette ifadesi alındığı öğrenildi. Çiftin ifadesinde, alt katta annelerinin evinde kahvaltı yaptıklarını, kahvaltıdan sonra kendi evlerine çıktıkları yaklaşık 2 dakika sonra bir ses duyduklarını camdan kontrol ettiklerinde ise annelerini beton zeminde yerde gördüklerini ve sağlık ekiplerini aradıkları söylediği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Kağıthane, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadın pencereden aşağı düştü, oğlu ve gelininin acı feryatları apartmanı yıktı! - Son Dakika

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