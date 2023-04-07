Namaz bitimi müezzine tekmeli yumruklu saldırı! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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Namaz bitimi müezzine tekmeli yumruklu saldırı! O anlar kameralara yansıdı

07.04.2023 13:02

İstanbul Beyoğlu'nda cami müezzini, bir grup tarafından tekme ve yumruklarla darp edildi. O dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıkarken, müezzinin feci şekilde darp edildiği olayla ilgili Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, iki saldırganı kıskıvrak yakaladı.

Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'nde önceki gün saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda Akşemsettin Caminin müezzini 52 yaşındaki Hanefi Çil, teravih namazı çıkışında bir grup tarafından darp edilmişti.

Yüzü kanlar içerisinde kalan ve boynu sıkılan Çil yere yığılırken, saldırganlar ise kaçmıştı. Olayın ardından sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Çil'i hastaneye kaldırarak tedavi altına alınmıştı. Müezzin Çil'in şikayetçi olması üzerine polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Namaz çıkışı müezzini böyle dövdüler! O anlar anbean kamerada

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ SALDIRGANLARI YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Yapılan saha çalışmalar sonucunda müezzinin darp eden şahısların Ahmet Can Y. ve Sefa Ş. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine iki şahıs Beyoğlu polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Namaz çıkışı müezzini böyle dövdüler! O anlar anbean kamerada

DERNEK YÖNETİCİSİNİN OĞLU DARP ETMİŞ

Emniyete götürülen iki şahıs olayı gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Olayın ise cami derneği yöneticisi olan Arif Y. ile Kur'an Kursu konusunda geçmişte anlaşmazlık yaşayan müezzin Hanefi Çil ile birbirlerinden şikayetçi oldukları için dernek yöneticisinin oğlu olan Ahmet Can Y.'nin Çil'i darp ettiği ortaya çıktı. Emniyette ifadeleri alınarak "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapılan iki saldırgan adliyeye sevk edildi.

Namaz çıkışı müezzini böyle dövdüler! O anlar anbean kamerada

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan müezzinin darp edildiği o dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki şahıs müezzini evinden çağırıyor. Taraflar arasında kısa süre sonra tartışma başlıyor. Saldırganlar bir anda müezzine saldırıyor. İki kişi adama tekme ve yumruklarla saldırıyor. Adamı yere düşüren şahıslar ona yumruk ve tekme atmaya devam ediyor. Olayı görenler de müdahale etmeye çalışıyor. Bir süre sonra saldırganlar kaçıyor. Müezzin ise yerde yatar halde bekliyor.

Kaynak: İHA
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Akşemseddin, Asayiş Büro, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Namaz bitimi müezzine tekmeli yumruklu saldırı! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika


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