Üye Girişi
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

05.09.2021 13:43

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti Tarabya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti Havalanarak metrelerce sürüklenen kadına vatandaşlar kalp masajı yaptı Sarıyer'de koşarak yolun...

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Tarabya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Havalanarak metrelerce sürüklenen kadına vatandaşlar kalp masajı yaptı

İSTANBUL - Sarıyer'de koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki kadına, süratli şekilde seyreden otomobil çarptı. Dehşet anları ve yapılan kalp masajı kameralara yansırken, havalanarak metrelerce sürüklenen kadın hayatını kaybetti. Genç sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 18.45 sıralarında Sarıyer Tarabya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde 76 yaşındaki Hanife Gökyıldız, evine gitmek üzere yoka koyuldu. Yaşlı kadına, caddede koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada Emirhan Ş. idaresindeki 34 VF 4985 plakalı otomobil süratli bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak metrelerce sürüklenen kadın yere savrularak ağır şekilde yaralandı. Dehşet anları ise kameralara yansıdı.

Havalanarak metrelerce sürüklendi

Kazanın ardından vatandaşların ihbarın üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşamaya çalıştığı esnada bir kadın yaralıya uzun süre kalp masajı yaptı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kadın sedyeye konularak ambulansla Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri sürücüyü gözaltına alarak emniyete götürdü. Olay yerindeki incelemelerin ardından araç çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

İstanbul, Tarabya, Sarıyer, Kalp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da dehşet anları kamerada: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Max Meyer: Bana Fenerbahçe'nin büyüklüğünü Hasan Ali Kaldırım anlattı 14:49 Max Meyer: Bana Fenerbahçe'nin büyüklüğünü Hasan Ali Kaldırım anlattı Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 38 yaralı 14:42 Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 38 yaralı Gündem olacak iddia! Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç sevgilisinden hamile kaldı 14:12 Gündem olacak iddia! Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç sevgilisinden hamile kaldı
Geri dönüşüm tesisinde yangın! Alevler yan tesise de sıçradı, ekiplerin müdahalesi sürüyor 14:00 Geri dönüşüm tesisinde yangın! Alevler yan tesise de sıçradı, ekiplerin müdahalesi sürüyor Bu köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor! Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde 103 itfaiye eri yaşıyor 13:28 Bu köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor! Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde 103 itfaiye eri yaşıyor Sarı-Kırmızılılar, Popescu ve Hagi'nin yönettiği Constanta'ya Florya'da mağlup oldu 13:03 Sarı-Kırmızılılar, Popescu ve Hagi'nin yönettiği Constanta'ya Florya'da mağlup oldu
Yolcu otobüsünde kavga eden gençler ortalığı birbirine kattı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu 12:17 Yolcu otobüsünde kavga eden gençler ortalığı birbirine kattı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu 6 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası sonrasında makinistten tepki toplayan yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım 11:44 6 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası sonrasında makinistten tepki toplayan yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım

Son Dakika Haberleri
14:29 Sarı-Lacivertliler'in yeni yengesinden beğeni toplayan hareket! Çubuklu forma giyip, profil fotoğrafı yaptı
14:09 Dünya yıldızlarını geride bıraktı! 2021'in en golcüsü Beşiktaşlı Cyle Larin oldu
14:07 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2015'ten bu yana 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi
13:58 Koronavirüsle mücadele için bir yeni adım! Milli Eğitim Bakanlığı, okullara destek olması amacıyla Kovid-19 Hattı kurdu
13:31 Antalya'lı gencin acı günü! Bankta ölen babasına son bakışı yürek parçaladı
13:26 Devlet Bahçeli'nin taklidini yapmasıyla gündem olmuştu! O komedyen Yunus Yuva'nın kanser hastası olduğu öğrenildi
13:03 Sarı-Kırmızılılar, Popescu ve Hagi'nin yönettiği Constanta'ya Florya'da mağlup oldu
12:40 Salah, Ronaldo'yu sollayacak gibi! Mısırlı yıldızın yeni maaşı rekor tutarda
12:37 Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız
12:12 Erzurum'da bayıltan sınav! Genç öğrenciler fenalaşıp çimlere bayıldı
Yardım maçında Carragher'dan Türk TV yıldızı Kemal Çetinay'a acımasız tekme Yardım maçında Carragher'dan Türk TV yıldızı Kemal Çetinay'a acımasız tekme         
15:07
Taliban'dan Almanya'ya dikkat çeken mesaj: Sağlık, tarım ve eğitim alanlarında iş birliğine hazırız Taliban'dan Almanya'ya dikkat çeken mesaj: Sağlık, tarım ve eğitim alanlarında iş birliğine hazırız         
14:46
Sarı-Lacivertliler'in yeni yengesinden beğeni toplayan hareket! Çubuklu forma giyip, profil fotoğrafı yaptı Sarı-Lacivertliler'in yeni yengesinden beğeni toplayan hareket! Çubuklu forma giyip, profil fotoğrafı yaptı         
14:29
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2015'ten bu yana 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2015'ten bu yana 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi         
14:08
Antalya'lı gencin acı günü! Bankta ölen babasına son bakışı yürek parçaladı Antalya'lı gencin acı günü! Bankta ölen babasına son bakışı yürek parçaladı         
13:32
Devlet Bahçeli'nin taklidini yapmasıyla gündem olmuştu! O komedyen Yunus Yuva'nın kanser hastası olduğu öğrenildi Devlet Bahçeli'nin taklidini yapmasıyla gündem olmuştu! O komedyen Yunus Yuva'nın kanser hastası olduğu öğrenildi         
13:26
Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız         
12:37
Erzurum'da bayıltan sınav! Genç öğrenciler fenalaşıp çimlere bayıldı Erzurum'da bayıltan sınav! Genç öğrenciler fenalaşıp çimlere bayıldı         
12:12
Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi "Hepimizin gözü önünde oldu" diyerek buldu         
11:41
Hatay'da vatandaşlar, uyarılara rağmen Suriye'den sızan petrol sızıntısının içinde yüzmeye devam etti Hatay'da vatandaşlar, uyarılara rağmen Suriye'den sızan petrol sızıntısının içinde yüzmeye devam etti         
11:34
Son dakika: Süper Lig ekibi Başakşehir, James Rodriguez'le görüşüyor Son dakika: Süper Lig ekibi Başakşehir, James Rodriguez'le görüşüyor         
11:17
Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak         
09:49
Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası gündem olacak paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası gündem olacak paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler         
09:45
Hande Yener dediğini yaptı! Hande Yener dediğini yaptı! "Daha açık giyeceğim" lafından sonra sütyenle sahne aldı         
09:22
İçeriğinde yabancı madde bulundu, 2 kişi hayatını kaybetti! Japonya, 1.6 milyon doz Moderna aşısını toplatıyor İçeriğinde yabancı madde bulundu, 2 kişi hayatını kaybetti! Japonya, 1.6 milyon doz Moderna aşısını toplatıyor         
09:18
Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti         
18:58
Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı         
14:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2021 15:18:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da dehşet anları kamerada: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement