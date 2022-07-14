Otomobille birini ezmeye çalışırken işyerine daldı - Son Dakika
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Otomobille birini ezmeye çalışırken işyerine daldı

14.07.2022 11:37

Karaköy'de otomobil sürücüsü, geri manevra yaparak ve ileriye giderek birini ezmeye çalıştığı esnada kontrolü kaybedip işyerine daldı.

Karaköy'de otomobil sürücüsü, geri manevra yaparak ve ileriye giderek birini ezmeye çalıştığı esnada kontrolü kaybedip işyerine daldı. Dehşet anları kameraya yansırken, ortalığın savaş alanına döndüğü olayda araçtan inen sürücü ezmeye çalıştığı adama saldırdı. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu olayda vatandaşlar büyük panik yaşarken, iş yerinde ise maddi hasar meydana geldi.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Karaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde 34 ERM 704 plakalı otomobiliyle semte gelen Emre Can Arslan, burada yolda gördüğü biriyle bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Ardından aracına binen Arslan, geri manevra yaparak tartıştığı kişiyi ezmeye çalıştı. Adamı son anda kendini geri çekmesiyle kurtulurken sürücü Arslan bu kez de aracı üzerine sürdü.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Otomobille birini ezmeye çalışırken işyerine daldı - Son Dakika

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