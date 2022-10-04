İstanbul'da dehşet anları! "Mesut kim?" diyerek girdiği kafede rastgele ateş açtı - Son Dakika
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İstanbul'da dehşet anları! "Mesut kim?" diyerek girdiği kafede rastgele ateş açtı

04.10.2022 10:11

İstanbul Kağıthane'de kurye kılığında kaskını çıkarmadan bir kafeteryaya giren saldırgan, "Mesut kim?" diyerek rastgele tabancasını ateşledi. Kafedeki müşterilerin korkuyla masanın altına saklandığı o dehşet anları kameralarca kaydedilirken saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kağıthane Nurtepe Mahallesi'nde geçtiğimiz Nisan ayında saat 02.15 sıralarında meydana gelen olayda, silahlı bir şahıs motosikletli kurye kılığında sokak üzerindeki bir kafeteryaya girdi. Saldırgan ardından eline aldığı tabanca ile kafasından kaskını çıkarmadan sokak içerisinde bulunan kafeteryaya girdi. Kafede bulunanlara "Mesut kim?" diyerek sorular soran kurye, içeride rastgele ateş etti.

Kurye kılığında girdiği kafede 'Mesut kim' diyerek rastgele ateş açtı

MÜŞTERİLER KORKUDAN MASANIN ALTINA SAKLANDI

Saldırganın sorular sorup rastgele ateş ettiği dehşet anlarında, kafede bulunan müşteriler ise korkuyla masanın altına saklandı. Saldırgan bir süre sonra kafeden çıkarak kayıplar karışırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri işyerinin güvenlik kamerasının yanı sıra, işyeri sahibi Süleyman V. ile görgü şahitlerinin de ifadelerine başvurdu. İşyeri sahibi Süleyman V., kasklı ve kurye kıyafetli bir şahsın silahla içeriye girdiğini ve "Mesut kim" diyerek rasgele ateş açtığını söylediği öğrenildi. Çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceleyerek şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kurye kılığında girdiği kafede 'Mesut kim' diyerek rastgele ateş açtı

KURYE KILIKLI SALDIRGAN YAKALANDI

Yapılan çalışmalar neticesinde polis ekipleri kimliğini tespit ettiği saldırganın gidebileceği adresleri kontrol etti. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan kafeteryada yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kafeden 2 kişinin çıktığı ve sonrasında gelen kasklı şahsın ateş ettiği, müşterilerin masanın altına girdiği görülüyor.

Kurye kılığında girdiği kafede 'Mesut kim' diyerek rastgele ateş açtı
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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da dehşet anları! 'Mesut kim?' diyerek girdiği kafede rastgele ateş açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da dehşet anları! "Mesut kim?" diyerek girdiği kafede rastgele ateş açtı - Son Dakika
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