İstanbul'da dehşet! Seyir halindeki araçtan atlayan genç kızın yüzü asfalta sürterek parçalandı - Son Dakika
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İstanbul'da dehşet! Seyir halindeki araçtan atlayan genç kızın yüzü asfalta sürterek parçalandı

24.04.2022 11:08

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde kimliği henüz belli olmayan genç kadın, seyir halindeki otomobilden dışarı atladı. Asfaltta sürünen kadının yüzü parçalanırken, ekipler, olayla ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Bakırköy'de Aksu Caddesi'nden Kennedy Caddesi'ne doğru seyir halinde olan aracın içindeki kimliği öğrenilemeyen genç kadın, henüz bilinmeyen nedenle otomobilden dışarı atladı. Asfaltta sürünen kadının yüzü parçalanırken, olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Bakırköy'de genç bir kadın seyir halindeki otomobilden atladı

GENÇ KADININ DURUMU KRİTİK

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan yaralıyı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis, olayın yaşandığı yerde emniyet şeridi çekerek çalışma başlattı. Yerdeki kan örnekleri ve diğer delilleri toplayan ekipler, bunları incelemek üzere Emniyet'e götürdü. Yaralı kadının durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Ekipler, olayla ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Bakırköy'de genç bir kadın seyir halindeki otomobilden atladı

''20-22 YAŞLARINDA, YÜZÜ ASFALTA SÜRTEREK PARÇALANMIŞTI''

Olayı gören benzin istasyonu çalışanı Mehmet Sait Gülşan, "Araç alışveriş merkezinin oradan doğru geliyordu. Arabanın kapısı bir anda açıldı. Fakat süratli değildi. Kapı açıldı. İçeriden birisi düştü. Düşmesiyle beraber kafasını yere çarptı. Araç 20-30 metre sonra durdu. Sürücüsü geldi. Daha sonra polisler geldi ambulans geldi. Aldı götürdüler hastaneye. Bayandı. Hareketsiz duruyordu. Yüzü parçalanmıştı. Asfalta sürtmüş suratı. 20-22 yaşlarındaydı sanırım" dedi.

İstanbul'da dehşet! Seyir halindeki araçtan atlayan genç kızın yüzü asfalta sürterek parçalandı
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Otoyolda seyir halindeki araçtan atlayan kişi yaralandı Otoyolda seyir halindeki araçtan atlayan kişi yaralandı Seyir halindeki araç yandı Seyir halindeki araç yandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da dehşet! Seyir halindeki araçtan atlayan genç kızın yüzü asfalta sürterek parçalandı - Son Dakika


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11:08 İstanbul'da dehşet! Seyir halindeki araçtan atlayan genç kızın yüzü asfalta sürterek parçalandı
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SON DAKİKA: İstanbul'da dehşet! Seyir halindeki araçtan atlayan genç kızın yüzü asfalta sürterek parçalandı - Son Dakika
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