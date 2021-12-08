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İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yanlışlıkla öldürülmüş - Son Dakika

İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yanlışlıkla öldürülmüş

08.12.2021 15:42
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yanlışlıkla öldürülmüş

İstanbul Gaziosmanpaşa'da otomobiliyle ilerlerken silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitiren Yunus Emre Duman'ın (21) yanlışlıkla öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan saldırganın ise 16 yaşında olduğu öğrenildi.

Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde 5 Aralık Pazar günü meydana gelen olayda 21 yaşındaki Yunus Emre Duman, silahlı saldırıya uğradı. Teyzesini evine bırakmak için annesi ve kız kardeşinin de bulunduğu otomobil ile seyir halindeyken uğradığı saldırıda kurşunların hedefi olan Yunus Emre Duman, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Duman, yol kenarında bulunan park halindeki otomobile çarparak durabildi.

Silah seslerini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Duman'a sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Duman hayatını kaybetti. Otomobil içerisinde bulunan diğer kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BAŞKASINA BENZETMİŞ

Silahlı saldırıdan sonra olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, saldırıyı 16 yaşındaki E.S.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Gözaltına alınan E.S. Duman'ın aracını aralarında husumet bulunan kişinin aracına benzettiği için kurşunladığını söylediği kaydedildi. Polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmalarında, 6 kişiyi daha gözaltına aldı.E.S. (16) kişi ile C.K, E.D, O.H, B.B. ve N.S. isimli yaşı küçük kişilerin olayla bağlantılı bulunduğu tespit edildi. 16 yaşındaki E.S.'nin üzerinden olayda kullandığı silah da çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulamak üzere Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

OLAY ANI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anına ilişkin güvenli kamerası görüntülerinde, Yunus Emre Duman'ın vurulduktan sonra otomobilin direksiyon hâkimiyetini kaybettiği ve yol üzerinde park halinde duran araçlara çarparak durduğu görülürken başka bir kamera açısından ise katil zanlısı E.S'nin ateş ettikten sonra kaçma anı yer alıyor.

"KENDİ HALİNDE GENÇ BİR ARKADAŞIMIZDI"

Saldırıya tepki gösteren Duman'ın yakınları, yetkililerden gereğinin yapılmasını istedi. Duman'ın yakınlarından Muhammed Enes Gülağaç, "Akşam saatlerinde kardeşim teyzesini bırakmak üzere Gaziosmanpaşa'da giderken yolda çapraz ateşe tutuluyor. 20 yaşında henüz böyle bir ölüme layık değildi. Gereğinin yapılmasını yetkililerden arz ediyorum. Hiçbir şekilde karıştığı biri yoktu. Kendisi askerden geleli bir sene olmuştu. Kendi haline genç bir arkadaşımızdı" dedi.

Gaziosmanpaşa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yanlışlıkla öldürülmüş - Son Dakika


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