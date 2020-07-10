İstanbul'da Demokratik Hukuk Devletini Yeniden Düşünmek Sempozyumu yapılacak - Son Dakika

Türkiye Hukuk Platformu, Anayasa Hukukçuları Derneği, Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) ve İçişleri Bakanlığının, İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle düzenlediği Demokratik Hukuk Devletini Yeniden Düşünmek Sempozyumu'nda, çok sayıda akademisyen ve hukukçu bir araya gelecek.

Türkiye Hukuk Platformundan yapılan açıklamaya göre, ilki 2016'da düzenlenen uluslararası sempozyumun devamı olan Demokratik Hukuk Devletini Yeniden Düşünmek Sempozyumu'nun ana teması "Darbe ile Mücadele ve Demokratik Devlet" olarak belirlendi.

İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonunda, 14-15 Temmuz'da düzenlenecek sempozyumda alanında uzman akademisyenler ve avukatlarca ele alınacak konular detaylı bir şekilde tartışmaya açılacak.