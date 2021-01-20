Denetimde durdurulan araçtaki oyuncak ayının içinden ruhsatsız silah çıktı - Son Dakika

Denetimde durdurulan araçtaki oyuncak ayının içinden ruhsatsız silah çıktı
20.01.2021 22:09
Ataşehir'de şüphe üzerine durdurulan araçtaki oyuncak ayının içerisinde ruhsatsız tabanca bulundu.
Ataşehir'de şüphe üzerine durdurulan araçtaki oyuncak ayının içerisinde ruhsatsız tabanca bulundu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında, Halk Caddesi'nde bir araç şüphe üzerine durduruldu.
Araçta yapılan aramada ön koltuğun üzerindeki oyuncak ayı içerisinde ruhsat tabanca ele geçirildi.
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