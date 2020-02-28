İstanbul'da denetimli serbestlik yükümlüleri için tekstil atölyesi açıldı - Son Dakika

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, denetim ve takipleri devam eden yükümlülerin topluma kazandırılmasına destek olunması amacıyla oluşturulan "Tekstil Uygulama Atölyesi" faaliyete geçti.

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün hizmet binasının bahçe katındaki yaklaşık 100 metrekarelik kapalı alana kurulan atölyenin faaliyete geçmesi nedeniyle tören düzenlendi.

Törende konuşan Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Burak Ceyhan, eski hükümlülerin kendi işini kurma projesi kapsamında 1262 kişiye son beş yılda, asgari brüt ücretin 15 katı kadar miktar hibe edilerek iş yeri sahibi olmalarının sağlandığını söyledi.

Bu çalışmaların kurumların destekleri ve iş birlikleriyle gerçekleştirildiğini belirten Ceyhan, İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde kurulan tekstil uygulama atölyesinin de toplumun huzuru için birlikte çalışmaya iyi bir örnek olduğunu kaydetti.

Ceyhan, Adalet Bakanlığı olarak bu ve benzeri projelerin ülke genelinde yaygınlaştırılması için idari ve mevzuat açısından çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar da projenin örnek olduğunu ifade ederek, destek olanlara teşekkür etti.

Proje hakkında

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından eğitim ve iyileştirme

çalışmaları, denetim ve takipleri devam eden yükümlülerin topluma kazandırılması

sürecinde meslek edinmelerine destek olunarak yeniden suç işlemelerinin önlenmeye

çalışılması, toplumsal hayata hazırlanması düşüncesinden yola

çıkılarak hazırlanan "Tekstil Uygulama Atölyesi Projesi"ne kamu kurum ve

kuruluşları, sanayi ve ticaret odası ile tekstil sektörü ihracatçı birlikleri destek veriyor.

Projeyle hem bölgedeki tekstil sektörünün iş gücü ihtiyacına hem de meslek edindirme eğitim programı sonrasında işe yerleştirmeyle yükümlülerin ihtiyaçlarına destek olunuyor.

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde kurulan Tekstil Uygulama Atölyesi'ne, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyoncuları İhracatçıları Birliği ile İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği makine ve teçhizat desteğinde bulunurken, İstanbul Sanayi Odası da eğitim faaliyetlerinde kullanılan kumaş, ip ve sarf malzemesi sağlıyor.



Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli öğretmenin eğitim verdiği atölyede, Kadıköy İşkur Hizmet Merkezi Müdürlüğü, eğitime devam eden yükümlülere kurs süresince harçlık verirken, kurs sonunda işe yerleştirilen kursiyerleri de İşbaşında Eğitim Programına dahil ederek katkıda bulunuyor.



2019 yılı ekim ayı itibarıyla başlayan ilk kurs programından eğitimleri tamamlanan 11 kursiyer işe yerleştirilirken, 2020 yılı şubat ayı sonu itibarıyla da 11 yükümlü, eğitimlerini tamamlandıktan sonra istihdam sürecinde tekstil sektörü üreticileri tarafından değerlendirilecek.