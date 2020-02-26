İstanbul'da deniz asayişi onlara emanet - Son Dakika

İstanbul'da deniz polisi; sorumluluk alanlarında bulunan kenti çevreleyen denizler ile Boğaz ve iç sularda asayişi sağlamak için canla başla çalışıyor.

İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahasındaki Marmara Denizi, Karadeniz, İstanbul Boğazı ve İstanbul'daki iç sularda asayişi sağlamak ve adli konulara müdahale etmek için aralıksız çalışıyor. Eğitimli personelle yapılan çalışmalarda, olayın yeri ve içeriğine göre gelişmiş teknolojiye sahip ekipmanlar da kullanılıyor.

Denizde oluşabilecek her türlü suç olayını önlemek ya da müdahale etmek için teyakkuz halinde olan ekipler, son yıllarda müdahale edilen olaylarda birçok şüphelinin gözaltına alınarak adalete teslim edilmesini sağlarken çok sayıda suç unsuruna da el koydu.

Ekipler 2018 ve 2019 yıllarında 6 göçmen kaçakçılığı, 27 gemiden hırsızlık, 2 gemide şüpheli ölüm, 15 kasten yaralama, 50 intihar ve 32 boğulma olayına müdahale ederken, 33 cesedin denizden çıkarılmasına yardımcı oldu. Bu yıllarda 4 bin 725 tekne denetleyerek 28 bin 518 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştiren deniz polisi, hakkında yakalama kararı bulunan 48 kişiyi gözaltına aldı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu maddeye de el konuldu.

"Personelimiz yıl içinde olası senaryolara sürekli hazırlanmakta"

İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Ertuğrul Esen, AA muhabirine, deniz polisinin faaliyetlerini anlatırken, insan hayatını kurtarma odaklı çalıştıklarını söyledi.

Zorlu şartlarda müdahale kabiliyetini artırmak için güncel teknolojilerden yararlandıklarını belirten Esen, "Bunun için de su altı ROV cihazlarımız, drone ve uzaktan kumandalı can kurtarma robotlarımız envanterimizde bulunmakta, deniz botları, termal ve gece görüş kameraları kullanılmaktadır." dedi.

Personelin de yıl içinde olası senaryolara sürekli hazırlandığını bildiren Esen, bununla ilgili eğitimlerin verildiğini, teşkilatın 7/24 göreve hazır olduğunu dile getirdi.

Devriye ekipleriyle denizde asayişi sağladıklarına da değinen Esen, şöyle konuştu:

"Devriye görevlerimizde asayişe yoğunlukla bakmaktayız. Tekne ve tekne evraklarının kontrolü, denizde meydana gelebilecek her türlü tekne kazalarına hızlı şekilde müdahale etmekteyiz. İntihar vakalarıyla alakalı hızlıca olay yerine intikal etmekteyiz. Yolcu teknelerinde özellikle şüpheli şahıslar üzerinde çalışma yapmaktayız. Aranan şahıslarla alakalı çalışmalar, kaçak avcılıkla ilgili denetimler yapmaktayız. Özellikle kaçak midye avcılığı ve trol avcılığıyla alakalı geçen sene birçok işlem yaptık."

Esen; ülkeye giriş yapan gemilerin güvenlik önlemlerinin alınması, devlet büyüklerinin korunması ve yabancı savaş gemilerinin emniyet tedbirlerinin alınmasının da