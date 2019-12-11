İSTANBUL'DA DENİZ ÇALIŞTAYI - Son Dakika
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İSTANBUL'DA DENİZ ÇALIŞTAYI

6 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Deniz Çalıştayı düzenledi.

İSTANBUL'DA DENİZ ÇALIŞTAYI, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Deniz Çalıştayı düzenledi.

Haliç Tersanesi'nde düzenlenen çalıştayda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuştu.

İmamoğlu, "Burası, Fatih Sultan Mehmet'in bize kadim İstanbul'u kazandırdığı zaferden iki yıl sonra kurulmasını sağladığı eserlerden biri. Bir kez daha kendisini minnetle anıyoruz. Yani, 564'üncü kuruluş yıldönümünü yaşadığımız Haliç Tersanesi'nin içindeyiz. İstanbul'umuzun, fetih sonrası ilk yapılarından birinin, dünyanın en eski tersanesinin içindeyiz dedi.

"BOĞAZ, DÜNYANIN EN BÜYÜK NİMETLERİNDEN BİRİ

İstanbul'un gemicilik tarihinden örnekler veren İmamoğlu, "Buradaki üretimlerin sonucu ki; Şirketi Hayriye vapurlarıyla, geçmişte  18 milyonun üzerinde yolcu taşıma kapasitesine ulaşılmış. Bu rakam da gösteriyor ki İstanbul'da deniz taşımacılığı aslında hep önemli oldu diye konuştu. İstanbul Boğazı'nı "dünyanın en büyük nimetlerinden biri olarak niteleyen İmamoğlu, "Boğaz, İstanbul'umuza sadece doğal ve coğrafi güzellik katmadı, deniz ulaşımı ile de büyük değer kattı. Köprüler yapıldıktan sonra, 2000 yılına geldiğimizde dahi, şehir içi taşımacılıkta deniz ulaşımı hissedilir bir paya sahipti, yüzde 10'lar düzeyindeydi. Bugün ise oran yüzde 4'ler düzeyinde gibi çok düşük noktada. Bunun sonucu olarak da bugün, günlük ortalamada sadece 800 bin civarında hemşehrimiz deniz yolu ile ulaşımı tercih etmekte. 25 yıl bu alanda hiçbir ilerleme kat edilmediğini, aksine gerileme yaşandığını söylemek durumundayım. Şimdi biz kendimize, yeniden yüzde 10 düzeylerine çıkmayı hedef koyduk, ilerliyoruz şeklinde konuştu.

"TOPLU TAŞIMA ENTEGRE OLMALI

İstanbul'da deniz ulaşımının yeterli düzeyde kullanılmadığını söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Bir yanda dünyanın ilk metrolarından biri olan Karaköy Tüneli bu şehirde hayata geçecek; ama diğer yandan 16 milyona ulaşan nüfusa yetecek metro ağına hala ulaşamamış olacağız. Elbette bu noktaya gelinmesinde ihmaller ve yanlış yatırımların etkisi büyük. Ama en önemlisi, eğer araçlara değil de insana öncelik verilmiş olsaydı, toplu taşımada çok daha ileri bir seviyede olurduk dedi.  "Bugün hızlı, güvenilir, konforlu, ucuz ve ulaşılabilir bir toplu ulaşım sistemi kurmaya çalışıyoruz diyen İmamoğlu, "Ulaşım projelerinin öncelikli olarak toplumun en düşük gelirli kesimlerinin koşullarını iyileştirmeye yönelik olması gerektiğine inanıyoruz.  Bunun yolu da toplu taşımadan ve tüm sistemin birbiriyle entegre olmasından geçiyor. Otobüs, metro, tramvay ve deniz ulaşımı daha geniş çerçevede entegre olmak zorunda. Bunları yapmak için gereken tüm işlemleri en kısa sürede yerine getirmek durumundayız diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Çalıştaydan görüntü

-İmamoğlu'nun konuşması


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:00 Kaynak: DHA
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