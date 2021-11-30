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İstanbul'da deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor! - Son Dakika

İstanbul'da deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor!

30.11.2021 09:59
İstanbul'da deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor!

Avrupa Yakası başta olmak üzere İstanbul'un bir çok noktasında yağış etkili olmaya başladı. Deniz ulaşımında aksamalar ve iptaller duyurulmaya başlandı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstinye - Çubuklu arabalı vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Şehir Hatları olumsuz hava nedeniyle Bostancı- Karaköy ve Karaköy - Beşiktaş-Adalar başta olmak üzere pek çok seferi iptal etti.

İstanbul'da deniz ulaşımı yapılamıyor!

Harem Sirkeci arabalı vapur seferleri yapılamıyor.

Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle İDO'da bazı seferler iptal edildi.Bandırma-Yenikapı-Kadıköyve 30.11.2021 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19:01 seferleri Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. ve resmi sayfasından yapılan paylaşıma göre iptal seferleri şu şekilde:

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - (Mudanya) seferi

09:30 (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09:30 (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada,

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferi

19:01 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

İstanbul'da deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor!

Vapur Seferleri, İDO, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor! - Son Dakika


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