İstanbul'da deniz ulaşımına fırtına engeli - Son Dakika

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi'nde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapmıştı. Yapılan uyarının ardından İDO olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada iptal edilen seferler şöyle açıklandı:
Sirkeci-Harem hattı seferleri
Yenikapı- Yalova 17.45 seferi
Yalova-Yenikapı 17.45 seferi
-iHA-
Kaynak: İHA
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