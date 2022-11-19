İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli - Son Dakika
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İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

19.11.2022 08:56
İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor.

İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor.

Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring), Bostancı-Moda-Kadıköy- Kabataş, Maltepe-Adalar ve Avcılar-Bostancı seferlerinin gerçekleştirilemediği bildirildi.

Açıklamada, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy hattında ise sadece Bakırköy-Kadıköy arasında seferlerin yapıldığı duyuruldu.

Kaynak: AA
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Anadolu Hisarı, İstanbul, Avcılar, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli - Son Dakika
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