İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli - Son Dakika

İstanbul Şehir Hatları, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava şartları sebebiyle bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün olumsuz hava ve fırtına uyarısının ardından Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İstanbul Şehir Hatları, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava şartları sebebiyle bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.



İstanbul Şehit Hatları'ndan yapılan açıklamada şiddetli lodos nedeni ile iptal edilen seferler şu şekilde açıklandı:



"09: 45 Bostancı-Karaköy- Kabataş, 08: 45 Karaköy-Kabataş-Bostancı, 08: 45 Bostancı-Karaköy-Kabataş, 07: 30 Beşiktaş-Adalar"



İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) iptal edilen seferler ise şu şekilde:



"Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı- Kadıköy 08: 30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09: 50 seferi, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10: 30 seferi, Bostancı-Yenikapı- Bandırma 18: 45 seferi"



Marmara Denizi'nde ise şiddetli lodos nedeni ile yüksek dalgaların oluştuğu görüldü. - İSTANBUL