İstanbul'da Deniz Ulaşımına Sis Engeli
44 dakika önce
İSTANBUL'daki yoğun sis ve hava muhalefeti nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.
İSTANBUL DHA
- İSTANBUL'daki yoğun sis ve hava muhalefeti nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.
Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul
'da özellikle Boğaz çevresinde etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı seferler yapılamıyor.
Şehir hatlarından yapılan bilgilendirmeye göre yapılamayan seferler şöyle:
-İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri
- Beykoz
kalkışlı seferler
-Beşiktaş- Adalar
seferleri
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:40 Kaynak: DHA
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