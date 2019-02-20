Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Deniz Ulaşımına Sis Engeli

İstanbul'da Deniz Ulaşımına Sis Engeli

44 dakika önce

İSTANBUL'daki yoğun sis ve hava muhalefeti nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

İstanbul'da Deniz Ulaşımına Sis Engeli, System.String[]
İSTANBUL DHA - İSTANBUL'daki yoğun sis ve hava muhalefeti nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da özellikle Boğaz çevresinde etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı seferler yapılamıyor.

Şehir hatlarından yapılan bilgilendirmeye göre yapılamayan seferler şöyle:

-İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri

- Beykoz kalkışlı seferler

-Beşiktaş- Adalar seferleri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:40 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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