Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Deniz Ulaşımına Sis Engeli

İstanbul'da Deniz Ulaşımına Sis Engeli

24 dakika önce

İstanbul'da iki gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

İstanbul'da Deniz Ulaşımına Sis Engeli, System.String[]
İstanbul'da iki gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Şehir hatları tüm seferlerini iptal ederken, İDO'da bazı seferler sis nedeniyle iptal edildi.

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir hatları tüm seferlerini iptal etti. Şehir Hatlarının iptal seferleri, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan duyuruldu.

Açıklamada, bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır denildi.

Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Deniz'indeki olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'da iptal olan seferler:

07: 00 - 07: 45 Yalova - Pendik

07: 00 - 07: 45 Pendik - Yalova

07: 15 - 08: 30 Yalova - Yenikapı

07: 30 - 09: 05 Bursa - Yenikapı

07: 30 - 09: 05 Yenikapı - Bursa

07: 45 - 09: 00 Yenikapı - Yalova - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:08 Kaynak: İHA

Yalova, İstanbul Deniz Otobüsleri, İstanbul, Güncel
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