İstanbul'da Denizde Ceset Bulundu
35 dakika önce
Kadıköy'de denizde bulunan erkek cesedi deniz polislerince karaya çıkartıldı.
Kadıköy
'de denizde bulunan erkek cesedi deniz polislerince karaya çıkartıldı.
Alınan bilgiye göre, Kadıköy İskelesinde belediyenin temizlik görevlileri tarafından denizde hareketsiz duran bir kişinin fark edilmesi üzerine durum polise bildirdi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, güvenlik güçlerince iskele etrafına şerit çekildi. Deniz polislerince sudan çıkartılan kişi, iskelenin yanında bulanan Kıyı Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaptan Fahrettin Aksu
Kılavuzluk İstasyonuna ait iskeleye götürüldü.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk inceleme sonucu şahsın yaşamını yitirdiği tespit edilirken, cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.
Ceset, savcının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:28 Kaynak: AA
İstanbul Valiliği, Tuzla'daki Gemi Yangınının Acı Bilançosunu Açıkladı
CHP PM Üyesi Haluk Pekşen Açıkladı: Şerdil Dara Odabaşı Yeniden Değerlendirilecek
CHP, Kadıköy Belediye Başkan Adayı Tartışmalarına Son Noktayı Koydu
Kılıçdaroğlu'nun Hangi CHP'li Başkan İçin "Başarısız" Dediği Belli Oldu