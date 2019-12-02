İstanbul'da denizde ceset bulundu
6 saat önce
İstanbul Pendik'te denizde erkek cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:42 Kaynak: AA
İstanbul Pendik'te denizde erkek cesedi bulundu.
Pendik sahilindeki İDO iskelesinin yanında bulunan balıkçı barınağına teknelerini yanaştıran balıkçılar, denizde hareketsiz bir kişiyi görünce durumu polise bildirdi.
Polis ve sağlık ekipleri, Kadir Öztürk'e (80) ait olduğu belirlenen cesedi balıkçıların da yardımıyla kıyıya çıkardı.
Öztürk'ün cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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