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İstanbul'da denizde ceset bulundu

6 saat önce

İstanbul Pendik'te denizde erkek cesedi bulundu.

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İstanbul Pendik'te denizde erkek cesedi bulundu.

Pendik sahilindeki İDO iskelesinin yanında bulunan balıkçı barınağına teknelerini yanaştıran balıkçılar, denizde hareketsiz bir kişiyi görünce durumu polise bildirdi.

Polis ve sağlık ekipleri, Kadir Öztürk'e (80) ait olduğu belirlenen cesedi balıkçıların da yardımıyla kıyıya çıkardı.

Öztürk'ün cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul Deniz Otobüsleri, İstanbul, Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:42 Kaynak: AA
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