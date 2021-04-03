İSTANBUL'DA DENİZDEKİ ÇEKİLME ENDİŞELENDİRDİ; UZMANINDAN AÇIKLAMA GELDİ -1 - Son Dakika

İSTANBUL'DA DENİZDEKİ ÇEKİLME ENDİŞELENDİRDİ; UZMANINDAN AÇIKLAMA GELDİ -1

03.04.2021 13:39

İSTANBUL sahillerinde son bir haftadır denizde çekilme yaşanıyor.

İSTANBUL sahillerinde son bir haftadır denizde çekilme yaşanıyor. Sahilde bulunanlar çekilmeden dolayı endişelenirken Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, " Bu, deprem belirtisi olamaz, korkulacak bir durum yok. Mevsimsel" dedi.

İstanbul'da son günlerde denizlerdeki çekilme tedirgin etti. Sahillerde bulunanlar çekilmenin deprem habercisi olduğunu söylerken bazıları ise hava şartlarının denizleri etkilediğini ifade etti. Bakırköy, Florya, Silivri, Caddebostan sahillerinde yaşanan ve geçtiğimiz hafta 5-6 metreyi bulan çekilmeyle ilgili konuşan Meteoroloji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, "Özellikle Silivri, Bakırköy, Florya, Büyükçekmece ve Caddebostan sahillerinde çekilmeler görüyoruz. Bahar aylarında çok normal. Tahminen Mayıs ayı sonlarına kadar görmeye de devam edeceğiz. Korkulacak bir durum yok. Deprem habercisi olduğu düşüncesi yanlış" diye konuştu.

"METEOROLOJİK HADİSELER SONUCU MARMARA DENİZİ'NDE ÇEKİLMELER GÖRÜLMEKTEDİR"

Su seviyesindeki çekilmeyi DHA'ya değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, çekilmenin mevsimsel bir durum olduğunu söyledi. Özdemir, 'Dünyamızın Farklı bölgelerinde değişik zamanlarda, mevsimlerde denizde çekilme ve yükselmeler görülmektedir. Çoğunlukla bu olay meteorolojik hadiselerin sonucunda meydana gelmektedir. En önemli etken rüzgar, atmosfer basıncı ve hava sıcaklığıdır. Bu etkenlerin yanı sıra çekilmenin görüldüğü bölgelerde topografik arazi yapısı, bitki örtüsü, ormanlık alanlar, şehirleşme, ısı adalarının varlığı da etkili olacaktır. Sıraladığımız özellikler nedeni ile bölgemizdeki Marmara Denizi'nde çekilme belirgin olarak görülmektedir" şeklinde konuştu.

"BAHAR AYLARINDA ÇOK NORMAL, MAYIS AYI SONLARINA KADAR GÖRMEYE DE DEVAM EDECEĞİZ"

Mayıs ayı sonuna kadar sık sık bu görüntüyle karşılaşılacağını belirten Güven Özdemir, 'Burada özellikle Silivri, Bakırköy, Florya, Büyükçekmece, Caddebostan sahillerinde çekilmeler görüyoruz. Bahar aylarında çok normal. Tahminen mayıs ayı sonlarına kadar görmeye de devam edeceğiz. Korkulacak bir durum yok. Deprem habercisi olduğu düşüncesi yanlış. Ülkemizi etkileyen hava basınç sistemleri bu yüzey suyunun çekilmesinde önemli rol oynamıştır. Yani Doğu Akdeniz merkezli alçak basıncın ve Doğu Avrupa kökenli, Balkanlar'da, Trakya'da etkili olan yüksek basıncın bir haftaya yakın bölgede kalması durumunda Kuzey Marmara bölgesinden ve Eğe bölgesine doğru esen yani poyraz, yıldız, karayelin Kuzey Ege denizinden Güney Ege denizine doğru akmasında veya çekilmesinde büyük rol oynamaktadır. Tabii ki bu su çekilmeleri denize sahili olan beldelerin sığlığına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Hava basınç sistemlerinin o bölgelerdeki sürelerinin uzunluğuna bağlı olarak farklılık gösterir" ifadelerini kullandı.

GÖRENLER TEDİRGİN OLDU

Sahillerdeki çekilmeyi görenler ise endişelerini dile getirdi.

Taner Çakır, "Denizde çekilme varsa tehlikeli. Her şeye alamet. Zaten havalar da çok kötü gidiyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Sonumuz kötü. 5 - 6 metre oluyor ara ara. O zaman daha kötü. Suların çekilmesi depremin habercisidir. Öyle diyoruz hep. Bu durum bizi endişelendirdi. Hepimiz burada yaşıyoruz. İstanbulluyuz. Allah yardımcımız olsun" dedi.

"ENDİŞELENİYORUZ, KORKUYORUZ BAZEN"

Sular çekildiğinde teknede sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen denizci Fırat Bey, 'Çoğu zaman su çekiliyor. 5 metre 10 metre çekildiği oluyor. Şu anda da çekilmiş durumda. Deprem alameti olabilir. Biz ona inanıyoruz. Endişeleniyoruz. Korkuyoruz yani bazen. Teknedeyken denizden çıkamıyoruz bazen. Çıkarken etkiliyor bizi" diye konuştu.

Vahap Topal ise, 'Devamlı biz burada olduğumuz için bunu hep yaşıyoruz. Çekilir. Poyraz olduğu zaman daha çok gider deniz. Lodos olduğu zaman biraz daha gelir bu tarafa doğru. Poyraz olduğu zaman biz buradaki taşları çıkarıp örebiliyoruz yani. Burada rahatlıkla geziyoruz" şeklinde konuştu.

"15-20 GÜN ÖNCE YÜRÜYEBİLİYORDUK BURADA"

Adem Sipahi de, "15-20 gün önce yürüyebiliyorduk burada. Aşağı yukarı 6-7 metre şu durumdan içerideydi. Sebebini bilmiyorum. Bu taraftan rüzgar estiği zaman kışın çekiliyor. Hatta dalgalar geldiği zaman yola kadar gelebiliyor. Belirli zamanlarda da çekilmeler oluyor. 8 -10 metreye kadar çekiliyor" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA DENİZDEKİ ÇEKİLME ENDİŞELENDİRDİ; UZMANINDAN AÇIKLAMA GELDİ -1
İSTANBUL'DA DENİZDEKİ ÇEKİLME ENDİŞELENDİRDİ; UZMANINDAN AÇIKLAMA GELDİ -1
İSTANBUL'DA DENİZDEKİ ÇEKİLME ENDİŞELENDİRDİ; UZMANINDAN AÇIKLAMA GELDİ -1
İSTANBUL'DA DENİZDEKİ ÇEKİLME ENDİŞELENDİRDİ; UZMANINDAN AÇIKLAMA GELDİ -1

İstanbul, Marmara, Deprem, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA DENİZDEKİ ÇEKİLME ENDİŞELENDİRDİ; UZMANINDAN AÇIKLAMA GELDİ -1 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bugün Hatay maçına önemli eksiklerle çıkacak Galatasaray'da, Fatih Terim'den son konuşma: Bu maçı benim için kazanacaksınız Bugün Hatay maçına önemli eksiklerle çıkacak Galatasaray'da, Fatih Terim'den son konuşma: Bu maçı benim için kazanacaksınız HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul: Gergerlioğlu'nun sağlık durumuna göre cezaevine gidip gitmeyeceğini bilemiyoruz HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul: Gergerlioğlu'nun sağlık durumuna göre cezaevine gidip gitmeyeceğini bilemiyoruz Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor Başkan Ahmet Ağaoğlu, geçen sezon satışı gerçekleşmeyen Uğurcan Çakır için bekledikleri teklifin ulaştığını bildirdi Başkan Ahmet Ağaoğlu, geçen sezon satışı gerçekleşmeyen Uğurcan Çakır için bekledikleri teklifin ulaştığını bildirdi Görüntüyü AK Partili Metin Külünk paylaştı! Alman polisi, 66 yaşındaki Türk vatandaşını böyle vurdu Görüntüyü AK Partili Metin Külünk paylaştı! Alman polisi, 66 yaşındaki Türk vatandaşını böyle vurdu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Bir garip olay! Kanalizasyon hattında yüzlerce bozulmuş ayran bulundu Bir garip olay! Kanalizasyon hattında yüzlerce bozulmuş ayran bulundu
Canlı yayını izleyenler Canlı yayını izleyenler "Bu nasıl kısıtlama?" sorusunu sormadan edemedi         
14:28
Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel         
13:37
İngiltere'de AstraZeneca aşısı olan yedi kişi kan pıhtılaşması nedeniyle yaşamını yitirdi İngiltere'de AstraZeneca aşısı olan yedi kişi kan pıhtılaşması nedeniyle yaşamını yitirdi         
13:18
Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı         
12:40
"Eğlence sahnesi çekeceğiz" denilerek düzenlenen 500 kişilik partiye baskın! Korkudan tel çitlere aldırmadan ağaçlık alana kaçtılar         
12:26
İntihar ettiği düşünülen kaymakam, ölmeden önce dostlarından helallik istemiş İntihar ettiği düşünülen kaymakam, ölmeden önce dostlarından helallik istemiş         
11:55
İzmir'de kaçak kazı sırasında manastır ve 1500 yıllık mozaik bulundu İzmir'de kaçak kazı sırasında manastır ve 1500 yıllık mozaik bulundu         
11:47
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık         
11:31
Ertem Şener, Fenerbahçe'nin şampiyonlukları hakkındaki açıklamaları sonrası sosyal medyada taraftarların hedefi oldu Ertem Şener, Fenerbahçe'nin şampiyonlukları hakkındaki açıklamaları sonrası sosyal medyada taraftarların hedefi oldu         
11:11
Nihat Doğan, Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anın videosunu paylaştı: Demokrasiye kara bir leke daha sürüldü Nihat Doğan, Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anın videosunu paylaştı: Demokrasiye kara bir leke daha sürüldü         
10:32
Salgında kazancı düşen esnafın umudu Ramazan Salgında kazancı düşen esnafın umudu Ramazan         
10:04
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Yolu trafiğe kapattı, pompalı tüfeği peş peşe ateşledi Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Yolu trafiğe kapattı, pompalı tüfeği peş peşe ateşledi         
09:54
Altınlarını satıp kooperatif kuran kadınlar, şimdi siparişlere yetişemiyor Altınlarını satıp kooperatif kuran kadınlar, şimdi siparişlere yetişemiyor         
09:40
Soğuk havaya aldırış etmeyen Serenay Sarıkaya iç çamaşırsın kıyafetiyle dışarı çıktı Soğuk havaya aldırış etmeyen Serenay Sarıkaya iç çamaşırsın kıyafetiyle dışarı çıktı         
08:36
19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti         
19:47
Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu         
18:28
AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2021 15:14:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL'DA DENİZDEKİ ÇEKİLME ENDİŞELENDİRDİ; UZMANINDAN AÇIKLAMA GELDİ -1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei