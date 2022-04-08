İstanbul'da denizdeki kirlilik böyle görüntülendi - Son Dakika
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İstanbul'da denizdeki kirlilik böyle görüntülendi

08.04.2022 10:27

İstanbul'da denizdeki kirlilik böyle görüntülendi Özellikte gemilerin olduğu bölümde ortaya çıkan kirlilik müsilaj olarak yorumlandıİSTANBUL Yenikapı ve Zeytinburnu açıklarındaki kirlilik dron ile görüntülendi.

İstanbul'da denizdeki kirlilik böyle görüntülendi

Özellikte gemilerin olduğu bölümde ortaya çıkan kirlilik müsilaj olarak yorumlandı

İSTANBUL Yenikapı ve Zeytinburnu açıklarındaki kirlilik dron ile görüntülendi. İnce uzun bir şerit halinde gözüken kirlilik müsilaj olarak yorumlandı.

Marmara Denizi'nde Yenikapı ve Zeytinburnu açıklarının küçük bir kısmının kirlendiği görüldü. Özellikle gemilerin etrafında daha yoğun bir kirliliğin olduğu gözlerden kaçmadı. İnce uzun bir çizgi şeklinde görülen kirliliğin müsilaj olabileceği iddia edildi.

İstanbul'da denizdeki kirlilik böyle görüntülendi
İstanbul'da denizdeki kirlilik böyle görüntülendi
İstanbul'da denizdeki kirlilik böyle görüntülendi

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Zeytinburnu, Yenikapı, İstanbul, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbul'da denizdeki kirlilik böyle görüntülendi - Son Dakika


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