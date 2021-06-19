İSTANBUL'DA DEPREM (2) - Son Dakika

Erol DEĞİRMENCİ - İstanbul DHA- İSTANBUL'da saat 15.07'de özellikle Anadolu yakasında hissedilen deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Kartal olduğunu belirtirken büyüklüğünü ise 3.9 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Sultanbeyli olduğunu belirterek büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" dedi. Ataşehir'de depremi hissedenlerr sokağa döküldü. Sokağa çıkan bir kişi, "Alttan geldi ama kısa sürdü .Panik yaşadık dışarı çıktık " diye konuştu.

DEPREM GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada deprem bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yeri çalışanlarının depremle birlikte kısa süreliğine panik yaşadığı görülüyor