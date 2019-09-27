Son Dakika Haberleri: İstanbul'da deprem anında yaşanan panik kamerada
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İstanbul'da deprem anında yaşanan panik kamerada

1 saat önce

İstanbul'da deprem anında sokakta, iş yerlerinde ve fabrikada yaşanan panik anları kameralara yansıdı.

İstanbul'da deprem anında sokakta, iş yerlerinde ve fabrikada yaşanan panik anları kameralara yansıdı.

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem anında vatandaşlar panik içinde sokaklara çıktı. Sokakta olan vatandaşlar ise korkuyla sağa sola koşturdu. Depremde marketteki raflar yerlere dökülürken, müşteriler dışarıya kaçıştı. Deprem anında bir telefon bayisinde vatandaşlar korkuyla iş yerinden çıkmaya çalışırken, bir vatandaşın ise oturup beklemesi hayrete düşürdü. Yaşanan panik anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

İstanbul'da deprem anında yaşanan panik kamerada

İstanbul, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:05 Kaynak: İHA
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