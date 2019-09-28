Son Dakika Haberleri: İstanbul'da deprem anından yeni görüntüleri
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İstanbul'da deprem anından yeni görüntüleri

1 saat önce

SİLİVRİ açıklarında perşembe günü saat 13.59'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da deprem anından yeni görüntüleri, System.String[]
SİLİVRİ açıklarında perşembe günü saat 13.59'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sarsıntıyla beraber ev ve iş yerlerinin boşaldığı görülüyor. İş yerlerinde eşyaların yere düştüğü görülürken bir petshopta da hayvanların yaşadığı panik de kameralara yansıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Farklı güvenlik kamerası görüntüleri


Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:34 Kaynak: DHA
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