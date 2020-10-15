(İSTANBUL'DA DEPREM; AVCILAR VE ÇEVRE İLÇELERDE HİSSEDİLDİ - Son Dakika

MERKEZ üssü Marmara Denizi Avcılar açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Avcılar ve çevresindeki ilçelerde hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada saat 16.55'te meydana gelen depremin Marmara denizinin 4.8 km derinliğinde olduğu kaydedildi. Deprem Avcılar ve çevre ilçelerde hissedildi.

Avcılar'daki Marmara Caddesi'nde bulunan bir binanın 6'ncı katında test çözerken sarsıntıyı hissettiğini belirten Sarp Doruk Yılmaz, "Geçen sene meydana gelen deprem psikolojimizi bozmuştu. Hafif depremi hissedince arkadaşıma sordum, hissetmediğini söyledi. Ancak, yakındaki mont askısının sallandığını gördüm" dedi.

Avcılar'ın en eski terzilerinden Muharrem Kocatürk, "Depremlere duyarlıyım. Ancak, ben bu depremi hissetmedim. En ufak bir emaresini hissetmedim. Allah, şiddetlisinden korusun ben 3 ve biraz üzeri depremlerin olmasından yanayım" diye konuştu. Ekrem Sezgin de deprem olduğuna dair haberleri duyduklarını ancak hissetmediklerini söyledi.