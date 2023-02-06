İstanbul'da deprem bölgesi için kan bağışı seferberliği

İstanbul'da, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından kan ihtiyacını karşılamak üzere kurulan noktalarda yoğunluk oluştu.

Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın, ilk etapta bölgeye sevk edilecek yeterli kan stokunun olduğunu belirterek, ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etmesinin ardından İstanbul'un çeşitli noktalarına kan bağışı noktaları oluşturuldu.

Fatih Eminönü Meydanı'nda bulunan kan bağışı tırında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, yardıma koştu. Çağrı üzerine, meydana yakın noktalarda çalışanların yanı sıra belediye temizlik görevlileri, polisler ve çevre ilçelerden gelenler deprem bölgesi için kan bağışında bulundu.

Eyüpsultan'daki bir şantiyeden 3 arkadaşıyla kan vermek için merkeze geldiklerini aktaran Hayrettin Demirtaş, "Yaşanan depremde uzaklara yetişemiyoruz. Elimizden gelen, maddi desteğin yanında kan da verebilmek. Yaralılara destek olmak amacıyla kan vermeye geldik. Burası kalabalık. İnsanımız duyarlı." dedi.

Mustafa Demiralay, ellerinden gelenin kan bağışı yapmak olduğunu dile getirdi.

Fatih Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Osman Karapelit, "Depremdeki vatandaşlarımız için seve seve geldik. Hepsi kardeşimiz." ifadelerini kullandı.

Beyoğlu'ndan kan bağışı için geldiği anlatan Süleyman Peker, "Depremi duyduktan sonra hemen yardım etmem gerektiğini düşündüm. Beyoğlu'nda oturuyorum, en yakın merkez buraydı. Sıra vardı, yoğundu." diye konuştu.

Vatandaşlar, Beylikdüzü Metrobüs Meydanı'ndaki kan bağış aracına da yoğun ilgi gösterdi.

Kan veren Numan Söylemez, "Depremdeki vatandaşlarımızın kan ihtiyacı olduğundan dolayı kan bağışında bulunmaya geldik. O soğukta enkazın altında bekleyenler var. Bizim burada 1-2 saat beklememizin hiçbir değeri, önemi yok." dedi.

Azerbaycanlı Ramil Halilov da kötü bir dönemden geçildiğini ve destek olmak amacıyla kan bağışında bulunduğunu söyledi.

Kadıköy rıhtımındaki kan bağışı çadırına gelenler de yoğunluk oluşturdu.