İstanbul'da deprem bölgesi için kan bağışı seferberliği - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da deprem bölgesi için kan bağışı seferberliği

06.02.2023 13:22
İstanbul'da deprem bölgesi için kan bağışı seferberliği

İstanbul'da, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından kan ihtiyacını karşılamak üzere kurulan noktalarda yoğunluk oluştu.

İstanbul'da, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından kan ihtiyacını karşılamak üzere kurulan noktalarda yoğunluk oluştu.

Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın, ilk etapta bölgeye sevk edilecek yeterli kan stokunun olduğunu belirterek, ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etmesinin ardından İstanbul'un çeşitli noktalarına kan bağışı noktaları oluşturuldu.

Fatih Eminönü Meydanı'nda bulunan kan bağışı tırında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, yardıma koştu. Çağrı üzerine, meydana yakın noktalarda çalışanların yanı sıra belediye temizlik görevlileri, polisler ve çevre ilçelerden gelenler deprem bölgesi için kan bağışında bulundu.

Eyüpsultan'daki bir şantiyeden 3 arkadaşıyla kan vermek için merkeze geldiklerini aktaran Hayrettin Demirtaş, "Yaşanan depremde uzaklara yetişemiyoruz. Elimizden gelen, maddi desteğin yanında kan da verebilmek. Yaralılara destek olmak amacıyla kan vermeye geldik. Burası kalabalık. İnsanımız duyarlı." dedi.

Mustafa Demiralay, ellerinden gelenin kan bağışı yapmak olduğunu dile getirdi.

Fatih Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Osman Karapelit, "Depremdeki vatandaşlarımız için seve seve geldik. Hepsi kardeşimiz." ifadelerini kullandı.

Beyoğlu'ndan kan bağışı için geldiği anlatan Süleyman Peker, "Depremi duyduktan sonra hemen yardım etmem gerektiğini düşündüm. Beyoğlu'nda oturuyorum, en yakın merkez buraydı. Sıra vardı, yoğundu." diye konuştu.

Vatandaşlar, Beylikdüzü Metrobüs Meydanı'ndaki kan bağış aracına da yoğun ilgi gösterdi.

Kan veren Numan Söylemez, "Depremdeki vatandaşlarımızın kan ihtiyacı olduğundan dolayı kan bağışında bulunmaya geldik. O soğukta enkazın altında bekleyenler var. Bizim burada 1-2 saat beklememizin hiçbir değeri, önemi yok." dedi.

Azerbaycanlı Ramil Halilov da kötü bir dönemden geçildiğini ve destek olmak amacıyla kan bağışında bulunduğunu söyledi.

Kadıköy rıhtımındaki kan bağışı çadırına gelenler de yoğunluk oluşturdu.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Osmaniye'de kurtarma çalışmalarının sürdüğü enkazlar havadan görüntülendi Osmaniye'de kurtarma çalışmalarının sürdüğü enkazlar havadan görüntülendi Elazığ Valisi Toraman, '2 vatandaşımızın enkaz altından çıkarılması için çalışmalar devam etmektedir' Elazığ Valisi Toraman, '2 vatandaşımızın enkaz altından çıkarılması için çalışmalar devam etmektedir' Prof. Dr. Gündüz: 'Olası İstanbul depremini etkilemesi pek mümkün değil' Prof. Dr. Gündüz: 'Olası İstanbul depremini etkilemesi pek mümkün değil'

Kahramanmaraş, İstanbul, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da deprem bölgesi için kan bağışı seferberliği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:36 Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu canlı yayında depreme yakalandı! Panikle masanın altına saklandı
16:30 Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu depreme canlı yayında yakalandı
16:31 Galatasaraylı futbolcu İsmail Çipe, depremin yıktığı Hatay'a yardım götürüyor
16:25 Galatasaraylı İsmail Çipe, depremin vurduğu Hatay'a yardım götürmek için yola çıktı
16:05 Deprem felaketinin ardından fırsatçılar ortaya çıktı! Borsada çimento fiyatları tavan yaptı
16:04 10 ilimizi yıkan deprem sonrası pes dedirten vicdansızlık! Fırsatçılar, kiralara ve battaniye fiyatlarına zam yaptı
15:59 Fırsatçılar bunu da yaptı! Yıkılan evler tekrar yapılacak diye çimento hisselerini tavan yaptırdılar
15:58 10 ili vuran deprem sonrası vicdanları sızlatan fırsatçılık! Kira ve battaniye fiyatlarına zam yaptılar
14:48 İlk depremde hasar gören bina 7.6'ya dayanamadı! Bir anda yerle bir oldu
15:39 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin şiddeti Danimarka ve Grönland'da da hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2023 16:55:04. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da deprem bölgesi için kan bağışı seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement