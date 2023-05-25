İstanbul'da deprem gerçeğini unutmayan 5 bin vatandaşın yaşadığı sitede dönüşüm başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Yarısı Bizden' kampanyası, İstanbul'un yanı sıra Tuzla'da da büyük bir ilgi görüyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın 2009 yılından itibaren ilçede bulunan ve yapı ömrünün tamamlamış sitelerin yöneticileri ile kentsel dönüşüme yönelik gerçekleştirdiği bire bir görüşmeler, 11 ili etkileyen depremlerin ardından hız kazandı.

BİRE BİR GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Asrın Felaketi ve 'Yarısı bizden' kampanyasının ardından Başkan Yazıcı'nın bire bir gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda 20 sitenin daha dönüşümü için rezerv alan, imar planı ve proje desteği verildi. Toplamda 5 bin vatandaşın yaşadığı sitelerdeki binaların kısa süre içerisinde yıkılarak yeni binaların yapılması amaçlanıyor. Ayrıca 1999 yılında meydana gelen Gölcük Depremi sonrasında orta hasarlı olan ve deprem riski taşıyan binaların da yıkımına devam ediliyor.

"DEPREM GERÇEĞİNİ HİÇBİR ZAMAN UNUTMADIK"

Tuzla'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Tuzla'da deprem gerçeğini hiçbir zaman unutmadık. 10 yılı aşkın bir süredir deprem dönüşümü ile ilgili sürekli çalışmalar yapıyoruz. Van Depremi'nden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından hayata geçirilen yeni yasalar ile beraber, o yasaların avantajları ile sürdürdüğümüz çalışmaları, 'İlk Evim İlk İş yerim' projesi ve 'Yarısı Bizden' kampanyası ile bir anda hız kazandı. Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrasındaki deprem gerçeği ile Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın çalışmaları ile kentsel dönüşüm çalışmalarına Tuzla'da hız verdik. Bütün sitelerimizin ve özellikle de bir an önce dönüşebilmesi için çok hızlı bir şekilde incelenmesi, değerlendirilmesi ve ilgili imar planlarının yapılarak bir an önce dönüşebilmesi için ışık hızıyla denilebilecek bir hızla Tuzlamızda 20'den fazla sitenin dönüşümü için karar alındı. Rezerv alan ilanları ile planları yapıldı ve insanlarımızla görüştük. Şu anda Tuzla'da 10 bine yakın bağımsız bölümü ilgilendiren dönüşüm çalışmalarımızı sitelerimizle bire bir görüşerek, detayları anlatarak başlatmış olduk. Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımız Murat Kurum'a ve emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

VATANDAŞLAR DURUMDAN MEMNUN

Kentsel dönüşüm için gelen vatandaşların, görüşme sonrasında mutlu ayrıldığını belirten Başkan Yazıcı," İnsanlar 20-30 yıl önce yapılmış evlerin içerisinde, özellikle deprem sonrasında korkuyla yaşıyorlar. Bakırköy ve Tuzla gibi Kuzey Anadolu Fay Hattı'na yakın bir ilçede yaşamak ve dolayısıyla bunun getirmiş olduğu stresler ile yaşıyorlar. Kentsel dönüşüm ile alakalı haberleri duyanlar, bu işin başladığını değil, planlarının onaylandığını görünce çok mutlu oluyorlar. Hadi başlayabiliriz, kazma vurabiliriz durumuna gelmesi insanları çok mutlu ediyor" dedi.