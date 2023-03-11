İstanbul'da deprem göçü: Sahil şeridinden kuzeye taşınmalar arttı - Son Dakika
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İstanbul'da deprem göçü: Sahil şeridinden kuzeye taşınmalar arttı

11.03.2023 10:35

Deprem felaketi sonrası İstanbul'da yaşayan vatandaşlardan kimisi şehir içinde daha az riskli semtlerde taşınma arayışına girerken kimisi ise kent dışına göç ediyor.

Deprem felaketi sonrası İstanbul'da yaşayan vatandaşlardan kimisi şehir içinde daha az riskli semtlerde taşınma arayışına girerken kimisi ise kent dışına göç ediyor. Şehir içinde, sahil kesimlerinden kuzey noktalara taşınmalar artarken şehir dışında ise özellikle Ankara ve İzmir illerine talep arttı.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası İstanbul'da yaşayan vatandaşlardan kimisi şehir kimisi ise ilçe değiştirdi. Sahil kesiminde oturan vatandaşlar şehrin kuzey kısımlarını tercih ederken şehir dışına taşınan vatandaşlar ise İç Anadolu ve Ege Bölgesi'ne rağbet gösterdi. Taşınmaların artması nedeniyle nakliye firmalarında da yoğunluk başladı. Şehir içi taşınmalarda ortalama 15 bin lira maliyet çıkarken şehir dışında ise bu rakam 20 ile 25 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.

"Sahil bölgelerinden zemini sağlam olan ilçe ve illere taşınmalar yoğunluk gösteriyor"

Sahil kesimlerinde kuzeye doğru bir göç olduğunu belirten Evden Eve Nakliyeciler Derneği Başkanvekili Bayram Mete, "Meydana gelen deprem sonrası ortaya çıkan panikle beraber taşınmalarda ciddi bir artış oldu. Sahil bölgelerinden zemini sağlam olan ilçe ve illere taşınmalar yoğunluk gösteriyor. Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy gibi ilçelerden Gebze ve Ataşehir'e taşınmalar olduğunu görüyoruz. Anadolu Yakası'nda sahil şeridinden kuzeye doğru bir geçiş söz konusu. Genel itibariyle insanlarımız depremden çok etkilendi. Beraberinde nakliye işlerinde de bir artış yaşandı" dedi.

"Süreç vatandaşlarda maddi yükü de beraberinde getirdi"

Şehir dışında ise İç Anadolu Bölgesi'ne olan rağbetin arttığını belirten Mete, "İl dışında ise İç Anadolu Bölgesine bir geçiş söz konusu. Özellikle Ankara ve Karaman tercih edilen iller oldu. Ege Bölgesi'nde İzmir Seferihisar tercih ediliyor. Bölgedeki binaların kat sayılarının az olması sebebiyle. Diğer yandan Güneydoğu Anadolu bölgesindeki insanlar ise İstanbul'a talep gösterdi. Tabi bu süreç vatandaşlarda maddi yükü de beraberinde getirdi. Beylikdüzü'nden Maltepe'ye taşınan bir tüketicinin 15 bin lira gibi bir rakamı gözden çıkarması gerekiyor. İstanbul'dan Ankara'ya giden bir vatandaşın ise 25 bin lira civarı bir rakam ödemesi gerekiyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel İstanbul'da deprem göçü: Sahil şeridinden kuzeye taşınmalar arttı - Son Dakika


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