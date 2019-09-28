İstanbul'da deprem - Güvenlik kamerası
1 saat önce
Deprem anına ait güvenlik kamera kayıtları İSTANBUL - Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında Esenyurt'ta bir marketin raflarından ürünlerin yere düşmesi güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 07:57 Kaynak: AA
Deprem anına ait güvenlik kamera kayıtları İSTANBUL - Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında Esenyurt'ta bir marketin raflarından ürünlerin yere düşmesi güvenlik kameralarınca görüntülendi.
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