Son Dakika Haberleri: İstanbul'da deprem - Güvenlik kamerası
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İstanbul'da deprem - Güvenlik kamerası

1 saat önce

Deprem anına ait güvenlik kamera kayıtları İSTANBUL - Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında Esenyurt'ta bir marketin raflarından ürünlerin yere düşmesi güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Deprem anına ait güvenlik kamera kayıtları İSTANBUL - Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında Esenyurt'ta bir marketin raflarından ürünlerin yere düşmesi güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İstanbul'da deprem - Güvenlik kamerası

Marmara Denizi, Esenyurt, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 07:57 Kaynak: AA
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