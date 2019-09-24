Son Dakika Haberleri: İstanbul'da deprem paniği
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'da deprem paniği

7 dakika önce

Deprem 11 sularında, Silivri'nin 20.18 kilometre açığında gerçekleşti.

Deprem 11 sularında, Silivri'nin 20.18 kilometre açığında gerçekleşti. Derinliği 5,36 kilometre olarak kaydedilen deprem sonrası vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Sarsıntı başta İstanbul olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem sonrası bazı okullar da tedbir amaçlı boşaltıldı.

İstanbul Valiliği de deprem sonrası herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem öncesinde Silivri açıklarında 2,9; Avcılaraçıklarında 2,5 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedilmişti.

(İHA)

İstanbul'da deprem paniği

İstanbul, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Valilik, noktayı koydu: Deprem sonrası İstanbul'da okullar tatil olacak mı?
Ruslarla evlenen yabancılar 1 yıl sonra Rus vatandaşı olabilecek Son dakika: Kandilli'den İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: Büyük deprem mutlaka olacaktır İmamoğlu'na bağış yaptığı için kovulan İBB personeli işine geri döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 14:42:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da deprem paniği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]