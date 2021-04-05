İstanbul'da deprem riski altındaki kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

İstanbul'da deprem riski altındaki kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

05.04.2021 14:13
İstanbul'da deprem riski altındaki kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor, System.String[]

KİPTAŞ tarafından Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde başlatılan dönüşüm çalışmasıyla, 7 blok 190 dairelik site tamamen yenilenecek.

Yaşanan son depremlerle birlikte ciddi hasar alan binaların yıkımına bugün başlandı. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, Bağcılar'da yürütülen dönüşüm projesinin tüm İstanbul'a örnek olacağını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ, 2017'de "riskli yapı" ilan edilen Bağcılar Kirazlı Mahallesi'ndeki 7 blok, 190 konuttan oluşan "As Fatih Kent Sitesi"nde dönüşüme başlıyor. KİPTAŞ tarafından "Yerinde Dönüşüm Modeli"yle yeniden inşa edilecek sitede ikamet eden hak sahipleri, KİPTAŞ ile 22 Ocak 2021'de sözleşme imzalamaya başladı. İlk imzalar,İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla KİPTAŞ Genel Müdürlüğü'nde atılmıştı. 19 Şubat 2021'de 190 bağımsız bölümden 136 tanesi ile sözleşme imzalanarak üçte iki çoğunluk sağlandı.

UZLAŞMA ORANI YÜZDE 93'Ü GEÇTİ

Gönüllülük ve uzlaşının esas alındığı dönüşümde, şimdiye kadar 177 bağımsız bölüm için hak sahipleriyle sözleşmeler imzalandı. Yüzde 93 oranında uzlaşının sağlanmasıyla sitede yaşayanların tahliyesi tamamlandı, yıkımlara bugün itibariyle başlandı. Etrafı çevrilen proje sahasında üst güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yıkım işlemleri birkaç gün içinde tamamlanacak. Yıkım ruhsatı sürecinde ise KİPTAŞ, tüm dönüşüm projelerinde olduğu gibi burada da asbestli malzemelerin bulunup bulunmadığının tespit ve analizini gerçekleştirdi. Sitede yapılan bu işlemler sonucunda asbestli malzemeye rastlanmadı.

PROJE KİPTAŞ GARANTÖRLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLÜYOR

Yürütülen dönüşüm projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt,

25-30 yıl önce yapılan sitenin, bugün ciddi anlamda deprem riski taşıdığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bağcılar As Fatih Kent Sitesi tüm İstanbul'a emsal olabilecek önemli bir dönüşüm projesi. Biz burada hak sahipleriyle projenin yapım maliyeti ve inşa edilecek konutların piyasa satış değerlerinde anlaştık. Yenileme kesintisinin yüzde 20 olması konusunda uzlaştık, hak sahiplerimizin yüzde 93'ü ile sözleşme imzaladık. KİPTAŞ süreci hem organize ederken hem de sistemin garantörü konumunda. Yani KİPTAŞ, vatandaş, müteahhit ve banka arasında tüm tarafların karşısında sorumlu. Bu da süreçlerin sağlıklı ilerlemesini, projelerin tamamlanmasını, vatandaşların uygun ödeme koşullarını kullanmasını sağlıyor."

Kurt, Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde kısa süre içinde temel atılacağı bilgisini de paylaşarak, "Hak sahiplerimizin, sosyal ve çocuk oyun alanları olan, sağlıklı, güvenli evlerine kısa sürede kavuşması için çalışacağız. Örnek dönüşüm projeleri ile farklı bölgelerde çalışmaya devam ediyoruz. Uzlaşı ile afet odaklı hareket ediyoruz. Bizim önceliğimiz kamu yararı. Ne kadar çok vatandaşımızı riskli yapıdan kurtarabiliriz diye düşünüyor, çalışıyor, proje geliştiriyoruz" dedi.

GÜVENLİ VE SAĞLIKLI KONUTLAR

KİPTAŞ tarafından uygulanacak yeni proje 4 blok 250 konuttan oluşacak. Üç girişin yer alacağı kapalı sitede; 164 adet 3+1, 82 adet 2+1 ve 4 adet 1+1 daire olmak üzere toplam 250 adet daire bulunacak. Blokların ortasındaki ortak açık meydan; çocuk oyun, spor veoturma alanları ile süs havuzu gibi peyzaj öğeleriyle donatıldı. İki katlı sosyal tesis yapısı da bu alanla ilişkilendirildi. Blok altları ve orta avlu altında 2 katlı kapalı otopark düzenlendi. 201 kapalı, 49 açık olacak şekilde her daireye birer otopark verilecek.

YEŞİLPINAR DÖNÜŞÜM PROJESİNDE SÜRECE DEVAM

İBB diğer yandan 2017 yılında riskli alan ilan edilen Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'ndeki dönüşüm projesine de devam ediyor. KİPTAŞ tarafından afet odaklı dönüşüm anlayışıyla yürütülen Yeşilpınar dönüşüm projesiyle, hak sahipleri sağlam ve güvenli konutlara kavuşabilecek. KİPTAŞ, riskli yapıların tahliye edilmesini sağlamak için kira ve taşınma yardımında bulunacak.

İstanbul'da deprem riski altındaki kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

geri dönüşüm, Ali Kurt, İstanbul, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İstanbul'da deprem riski altındaki kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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