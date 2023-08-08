İstanbul'da deprem riskine karşı yeni yasa taslağı hazırlandı - Son Dakika
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İstanbul'da deprem riskine karşı yeni yasa taslağı hazırlandı

08.08.2023 11:41

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da beklenen deprem riskine karşı yeni bir yasa taslağı hazırladı. Taslak çalışmasının ayrıntıları ortaya çıktı. Yapı denetimine öncelik verilecek, denetimler sıklaştırılacak ve mülk sahiplerinden izinli ya da izinsiz olarak denetim yapılmasına olanak sağlanacak. Ayrıca, binaların altında dükkan ve iş yerlerinin açılmasına düzenleme getirilecek. Şartları sağlamayan binalar için güçlendirme veya yıkım yapılacak. Zayıf zeminlerde inşaata izin verilmeyecek ve ulusal güvenlik önlemleri alınacak.

İstanbul'da beklenen deprem riskini "7 büyüklüğündeki bir depremde 600 bin daire yerle yeksan olur, İstanbul koca bir hapishaneye döner" sözleriyle Bakan Özhaseki ortaya koymuştu. Riskli yapı stoku için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mega kente özel deprem yasasının taslak çalışmasını hazırladı. 1-2 ay içinde TBMM'ye sunulması beklenen yasanın ayrıntıları ortaya çıktı.

EKİPLER ÇAT KAPI GELEBİLİR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; İstanbul'daki denetimlerde eksik ve yanlışlıklar tespit edildi. Bu nedenle önümüzdeki dönemde öncelik yapı denetimine verilecek. Mevzuattaki yapı denetimi tarifinden çok uygulamalar üzerine yoğunlaşılacak. Bakanlık denetimlerini sıklaştırılacak. Gerektirdiği hallerde mülk sahiplerinden izinli ya da izinsiz olarak denetim yapılmasına olanak sağlanacak.

DÜKKAN VE İŞ YERLERİNE YENİ DÜZENLEME

Çok sayıda yapının kolonlarının kesik ve duvarlarının da yıkılmış olması afet riskini büyütüyor. Bu nedenle de binaların altında dükkan ve iş yerlerinin açılmasına da düzenleme getirilecek.

ŞARTLARI SAĞLAMAYAN BİNALAR İÇİN 2 İHTİMAL VAR

Binaların periyodik muayenesine yönelik mevzuat hazırlanacak. Bu kapsamda yapı denetime tabi yapıların 5 yıl içerisinde, yapı denetime tabi olmayan yapıların 2 yıl içerisinde periyodik muayenesi yapılacak. Muayene şartlarını sağlamayan yapılar güçlendirilecek veya yıkılacak.

ZAYIF ZEMİNDE İNŞAATA İZİN VERİLMEYECEK

Sıvılaşma riskine karşın sağlam zeminlerde yapılacak inşaatlarda mikro bölgeleme çalışmalarına ağırlık verilecek. Zemin taşıma gücü zayıf olan bölgelerde zemin iyileştirme çalışması yapılmadan inşaatlara izin verilmeyecek.

ULUSAL GÜVENLİK ÖNLEMİ

İstanbul'da olası bir deprem karşısında ulusal güvenliğin de riske girmemesi için özellikle kolluk kuvvetleri ile silahlı kuvvetlerin kullanımındaki ve kullanımına sunulacak bölgelerdeki yapılaşma için mevzuatta düzenlemeye gidilecek.

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Mehmet Özhaseki, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da deprem riskine karşı yeni yasa taslağı hazırlandı - Son Dakika


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