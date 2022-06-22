"İstanbul'da Deprem ve Tsunami Tehlikesi" sempozyumu düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

"İstanbul'da Deprem ve Tsunami Tehlikesi" sempozyumu düzenlendi

22.06.2022 15:44

Bezmialem Vakıf Üniversitesinde "İstanbul'da Deprem ve Tsunami Tehlikesi" sempozyumu düzenlendi.

Bezmialem Vakıf Üniversitesinde " İstanbul'da Deprem ve Tsunami Tehlikesi" sempozyumu düzenlendi.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü ile üniversitenin öğrenci kulüplerinden Afet Hazırlık Kulübü'nün, Dr. Fatma Şakir Memik Amfisi'nde düzenlediği sempozyumda konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Fakültesi Dekanı ve Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve bundan dolayı deprem farkındalığının arttırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin şimdiye kadar olan depremlerde çok zararlar gördüğünü, can kayıpları yaşadığını belirten Ersoy, "Bunlardan en belirgin olanı 1999 Kocaeli depremiydi ve 18 bine yakın insan hayatını kaybetmişti. Ayrıca yaklaşık 20 milyar dolar kaybımız olmuştu." diye konuştu.

Prof. Dr. Ersoy, bu durumun tekrar yaşanmaması için farkındalığın ve planlamaların artması gerektiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu nedenle biz de konferanslar verip deprem, tsunami ve diğer afetler konusunda bilgiler veriyoruz. Yakın bir gelecekte olasılık hesaplarına göre Marmara'da 7'nin üzerinde bir deprem bekleniyor. Buradaki deprem çok önemli bir deprem. Dolayısıyla bu deprem konusunda farkındalığın artması, planların artması, kentsel dönüşümün gerçekleşmesi için bu tür konuşmaları yapıyoruz."

" Marmara Denizi'nde aynı zamanda tsunami olabilir, geçmişte olmuştur, gelecekte de olabilir." diyen Prof. Dr. Ersoy, "Tsunami konusunda yapılacaklar basit. Denizin içindeki depremden sonra tsunami meydana gelebilir. Bu takdirde kıyıdaysak kıyının içine ve yükseğe gitmemiz gerekiyor. Denizin içindeysek mesela bir teknede kıyıya gelmek yerine, açık denize gitmek gerekiyor. Açık deniz hem depremde hem tsunamide en güvenilir yerlerdir. Çünkü tsunami kıyı dalgasıdır, hasar verir. O bakımdan kıyıdan uzaklaşmak gerekiyor." şeklinde konuştu.

Sempozyumun ardından Prof. Dr. Ersoy'a, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir tarafından teşekkür sertifikası verildi.

YORUMLAR
500
Ankara'da onkoloji sempozyumu düzenlendi Ankara'da onkoloji sempozyumu düzenlendi Kilis'te Göç Çalışmaları Sempozyumu başladı Kilis'te Göç Çalışmaları Sempozyumu başladı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'İstanbul'da Deprem ve Tsunami Tehlikesi' sempozyumu düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:29 Marmaris'teki orman yangını bölgeye yayılmaya başladı! Evler tedbir amaçlı boşaltılıyor
17:24 Suudi Arabistanile ilişkiler normale dönüyor! Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Ankara'ya geldi
17:21 Bağırsak hastalığından dolayı ameliyat olan genç kız masadan kalkınca gördüklerine inanamadı! Doktorlar yanlışlıkla kalçalarını yapıştırmış
16:57 Kılıçdaroğlu çıkan yangınlar nedeniyle Marmaris'e gitmek istedi! Ancak uçağına iniş izni verilmedi
16:31 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! PSG'nin yıldız orta saha oyuncusu Türkiye'ye geliyor
16:13 Burak Yılmaz, Fortuna Sittard ile anlaşma sağladı
16:12 Ümit Özdağ'ın iddiasına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden yalanlama: Gizli yönetmelik iddiası büyük bir yalan
15:45 David Beckham'dan görülmemiş miras şartı! Oğulları herhangi bir kadına psikolojik veya fiziksel şiddet uygularsa mirastan faydalanamayacak
15:36 Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşacak
15:16 Afganistan'da 6 büyüklüğündeki deprem sonrası kara tablo: Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 17:35:50. #1.11#
SON DAKİKA: "İstanbul'da Deprem ve Tsunami Tehlikesi" sempozyumu düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement