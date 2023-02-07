İstanbul'da, depremde enkaz altındakileri arayarak kandırdıkları öne sürülen 3 kişi adliyede - Son Dakika
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İstanbul'da, depremde enkaz altındakileri arayarak kandırdıkları öne sürülen 3 kişi adliyede

07.02.2023 19:04
İstanbul'da, depremde enkaz altındakileri arayarak kandırdıkları öne sürülen 3 kişi adliyede

İstanbul'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalanları internet üzerinden arayarak kandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişiden 18 yaşından küçük M.B, tutuklandı, diğer 2'si tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalanları internet üzerinden arayarak kandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişiden 18 yaşından küçük M.B, tutuklandı, diğer 2'si tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri sanal devriye kapsamında bazı kişilerin bir sosyal medya platformunda, depremzedeleri telefonla arayarak dalga geçtikleri konuşmaları paylaştıklarını tespit etti.

Ekipler, düzenlenen eş zamanlı operasyonla kimliklerini belirledikleri şüpheli Yunus S. ve Hayati T. Ö. ile 18 yaşından küçük M.B'yi bulundukları adreslerde yakaladı.

Operasyon kapsamında 2 cep telefonu ve 1 bilgisayara el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.B, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık: "İnsanların mağduriyetlerine ekstra hassasiyet gösterilmeli"

Burada nöbetçi savcılığa çıkarılan M.B, tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Nöbetçi savcılığın M.B. ile ilgili sevk yazısında, toplumsal olarak zor günlerden geçildiği bu süreçte insanların mağduriyetlerine ekstra hassasiyet gösterilip gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine dair inancın tüm vatandaşlarda olması gerektiği aktarıldı.

Belki de telefonunun kalan az miktardaki şarjıyla son görüşmesini yapan depremzedelerin tekrar yetkililere ulaşma ve yerini bildirme imkanının ortadan kaldırılması ihtimali bulunmasının dikkate alındığı ifade edilen yazıda, yapılan inceleme sonucu M.B'nin "Seni kurtarmaya geliyoruz" deyip gülüp eğlenmek suretiyle toplumun halihazırda yaşadığı zor süreçle dalga geçtiği belirtildi.

M.B'nin eyleminin, yardım bekleyen insanların mağduriyetine mağduriyet katma kastının varlığına delalet olduğu anlatılan sevk yazısında, M.B'nin suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediği kaydedildi.

Sevk yazısında şüpheli Yunus S'nin eylemi M.B'nin gerçekleştirdiğini öne sürmesi ve suça sürüklenen çocuktan (M.B) ele geçirilen telefon ve hat üzerinde henüz bilirkişi incelemesinin yapılamamış olmasının birlikte değerlendirildiği aktarıldı.

Sevk yazısında, M.B'nin "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanması istendi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen M.B, buradaki ifadesinde suç kastının olmadığını ve suça konu ifadeleri kullanması için başka bir kişi tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.

Kendisine söylenenleri tekrar ettiğini savunan M.B, "Böyle bir şey olmasını istemezdim. Suçumun olduğunu düşünmüyorum. Ancak yine de pişmanım. Discort isimli grubu 5-6 kişi birden kurduk. Ben hiçbir şey paylaşmadım." ifadesini kullandı.

M.B, hakimlikteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 2 şüphelinin de tutuklanması istendi

Diğer zanlılar Yunus S. ile Hayati T. Ö. de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça sorgulanan söz konusu iki şüpheli de "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İstanbul'da, depremde enkaz altındakileri arayarak kandırdıkları öne sürülen 3 kişi adliyede - Son Dakika

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