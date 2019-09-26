Son Dakika Haberleri: İstanbul'da depremde surlar zarar gördü
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İstanbul'da depremde surlar zarar gördü

55 dakika önce

İSTANBUL'da deprem sırasında tarihi surlarda zarar gördü.

İstanbul'da depremde surlar zarar gördü, System.String[]
İSTANBUL'da deprem sırasında tarihi surlarda zarar gördü. Surlardan düşen taşlar havadan  görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
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-Tarihi surlardan görüntü
-Düşen taşlar


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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:14 Kaynak: DHA
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