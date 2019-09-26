İstanbul'da depremde surlar zarar gördü
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İSTANBUL'da deprem sırasında tarihi surlarda zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:14 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da deprem sırasında tarihi surlarda zarar gördü. Surlardan düşen taşlar havadan görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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-Tarihi surlardan görüntü
-Düşen taşlar
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