İstanbul'da dereye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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İstanbul'da dereye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

09.10.2022 13:38
İstanbul'da dereye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Maltepe'de kontrolden çıkarak Çamaşırcı Deresi'ne devrilen otomobilde yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Maltepe'de kontrolden çıkarak Çamaşırcı Deresi'ne devrilen otomobilde yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre, Fındıklı Mahallesi'nde seyreden, sürücüsünün ismi bilinmeyen 34 SNU 42 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

Çamaşırcı Deresi'ne devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken çevredekilerin ihbarının ardından itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

İtfaiyenin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekibine teslim edilen yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da dereye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da dereye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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