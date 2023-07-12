İstanbul'da derin dondurucuda parçalara ayrılmış bir erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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İstanbul'da derin dondurucuda parçalara ayrılmış bir erkek cesedi bulundu

12.07.2023 17:24

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir apartman dairesinde derin dondurucuya konulmuş bir erkeğe ait ceset parçaları bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri, cesedin kimin olduğunu belirlemek için çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olaya dahil oldu. Ceset parçalarının bulunduğu daire mühürlendi ve derin dondurucu kriminal incelemeye götürüldü.

İstanbul Bayrampaşa'da bir apartman dairesindeki derin dondurucuda parçalanmış ceset bulundu. Bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset parçaları Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

POLİSLER BULDU

Olay, bugün saat 06.00 sıralarında Bayrampaşa Cevatpaşa Eski Edirne asfaltı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bir ihbarı değerlendirerek daireyi kontrole giden polis ekipleri derin dondurucu içerisinde parçalanmış halde ceset buldu.

İstanbul'da Derin Dondurucuda Ceset Bulundu

DAİRE MÜHÜRLENDİ

Erkek olduğu belirlenen parçalanmış ceset, kime ait olduğunun belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderilirken, cesedin saklandığı derin dondurucunun da polis ekipleri tarafından kriminal incelemeye götürüldüğü öğrenildi. Polisin olay ilgili çalışmaları devam ederken, cesedin bulunduğu daire mühürlendi.

İstanbul'da Derin Dondurucuda Ceset Bulundu

"TEK DEĞİL PARÇA PARÇA ÇIKARILDI"

Olayı anlatan bir esnaf, "Saat 06.30'da polis arabaları buradaydı. İşte geldik dükkanı açtık. Herhangi bir problem yoktu. Polis arkadaşlar buradan cesedi çıkardılar. Bir tane de derin dondurucu çıkardılar. Herhalde ceset parçalanmış o kadar, tek değil parça parça çıkarıldı" dedi.

İstanbul'da Derin Dondurucuda Ceset Bulundu
Kaynak: DHA
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Bayrampaşa, Edirne, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da derin dondurucuda parçalara ayrılmış bir erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da derin dondurucuda parçalara ayrılmış bir erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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