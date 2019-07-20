Son Dakika Haberleri: İstanbul'da dev asayiş operasyonu: 217 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İstanbul'da dev asayiş operasyonu: 217 gözaltı

1 saat önce

İstanbul genelinde gerçekleştirilen operasyonla haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan 217 şahıs gözaltına alındı.

İstanbul'da dev asayiş operasyonu: 217 gözaltı, System.String[]
İstanbul genelinde gerçekleştirilen operasyonla haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan 217 şahıs gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine Bağlı ekipler tarafından, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamak için operasyon gerçekleştirildi. İstanbul genelinde bugün, 280 ekip ve toplamda 673 personel ile önceden belirlenmiş 561 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlar neticesinde 217 şahıs yakalandı.

Gerçekleştirilen operasyonla 48'i yaralama, 20'si hırsızlık, 8'i gasp, 8'i tehdit ve hakaret, 5'i iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme, 5'i şantaj ve fuhuş, 5'i dolandırıcılık, 5'i mala zarar verme, 4'ü cinsel istismar ve cinsel saldırı, 3'ü adam öldürme, 3'ü hürriyetinden yoksun bırakma, 103'ü ise çeşitli suçlarından aranan toplam 217 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüklerine götürülen şahıslardan 2'sinin 20 yıla kadar, 9'unun 10 yıla kadar, 14'ünün 5 yıla kadar, 70'inin 2 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu, 122'sinin ise çeşitli suçlardan arandığı öğrenildi.

İstanbul genelinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan 217 kişinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL
İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 07:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trafikte kalmak İstanbulluya pahalıya mal oluyor Beylikdüzü'ndeki apartmanda kanlı olay: Eşini ve kayınpederini vurup intihar etti Emniyet Müdürü Çalışkan 15 ülkeden 24 polis temsilcisine 15 Temmuz'u anlattı Son dakika! Bingöl'de hava destekli operasyon: 4 terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 20:33:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da dev asayiş operasyonu: 217 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]