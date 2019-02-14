Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Dev Kaçakçılık Operasyonu

İstanbul'da Dev Kaçakçılık Operasyonu

50 dakika önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri Küçükçekmece'de sahte alkol ve kozmetik üretimi yapılan imalathaneye baskın düzenlendi.

İstanbul'da Dev Kaçakçılık Operasyonu, System.String[]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri Küçükçekmece'de sahte alkol ve kozmetik üretimi yapılan imalathaneye baskın düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon TL olan 10 bin şişe sahte içki ve 6 ton metil alkol ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri Küçükçekmece'de sahte içki ve kozmetik ürünleri imalatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Küçükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren adrese operasyon için düğmeye basıldı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri ve Küçükçekmece Asayiş Büro ekiplerinin ortaklaşa yaptığı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon ürüne el koydu.

10 bin sahte içki,68 bin boş içki şişesi

Düzenlenen baskında polis ekipleri 10 bin sahte içki, 68 bin boş içki şişesi, 6 ton 250 kilo litre metil alkol, 10 bin adet elektronik sigara likidi, çok sayıda sahte şampuan ve şampuan etiketi ile çok sayıda içki bandrolü ve etiketi ele geçirilirdi. Söz konusu imalathanede yapılan operasyonda G.K, E.G ve C.A isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:07 Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece, 3. Sayfa
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