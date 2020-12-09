İstanbul'da dev operasyon: 1.5 milyon değerinde sahte cinsel ilaç ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da dev operasyon: 1.5 milyon değerinde sahte cinsel ilaç ele geçirildi

09.12.2020 12:40

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşık bir ay boyunca teknik ve fiziki takipte oldukları bir çeteyi çökertti.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşık bir ay boyunca teknik ve fiziki takipte oldukları bir çeteyi çökertti. 3 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda kartonların içerisinde piyasa değeri 1.5 milyon olan çok sayıda sahte ve tarihi geçmiş sahte cinsel gücü artırıcı ilaç ele geçirdi. 1'i kadın 4 şahsın gözaltına alındığı operasyon anı kameralara yansıdı.

İstanbul'da başarılı operasyonlara imza atan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir çetenin sahte ve barkodu değiştirilmiş cinsel gücü artırıcı, kas yapıcı ilaç sattığı bilgisine alması üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 1 ay boyunca fiziki ve teknik takip yapan Kağıthane polisine dün saat 12.00 ve 15.00 sıralarında gizli numaradan iki ihbar telefonu geldi. Sahte ilaç dağıtımı yapılacağı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, satışın gerçekleştirileceği adrese giderek beklemeye başladı. Kağıthane polisi gerekli tedbirleri alarak beklerken saat 16.30 sıralarında 34 HL 1703 plakalı otomobil Cendere Caddesi üzerindeki AVM'nin önüne geldi.

SAHTE İLAÇ SATARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, araçtan sahte ilaç indiren Burhan S.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Araçta arama yapan polis, karton koli içerisinde 58 adet ürün ele geçirdi. Ürünleri Kağıthane İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileriyle inceleyen polis, sahte olduğunu, karekodların kopyala-yapıştır yöntemiyle yapıldığı, kutusunun ise benzetildiği, genotropin ilacının büyüme hormonu amacıyla kullanıldığı ve bahse konu ürünün doktor raporu ve reçeteyle en fazla 1 adet olacak şekilde alınması gerektiği bilgisine ulaştı.

İLAÇLARIN PİYASA DEĞERİ 1.5 MİLYON LİRA

Operasyonun ardından çalışmalara devam eden edindiği bilgiler doğrultusunda Kağıthane polisi, Bağcılar, Zeytinburnu ve Esenyurt ilçelerinde bulunan adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Zeytinburnu'ndaki adreste herhangi bir suç unsuruna rastlanılmazken, Bağcılar'da bulunan adreste ise İzzet Y. gözaltına alındı. Esenyurt'ta yapılan operasyonda ise İlyas A. ve Meryem S. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 6 karton kutu içerisinde 296 adet cinsel ilaç, 5 bin 20 adet cinsel ilaç ele geçirildi.

1'İ KADIN 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonun ardından ele geçirilen ilaçlara el konulurken, gözaltına alınan 1'i kadın 4 şüpheli ise emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler, Sadabad Polis Merkezi Amirliğinde "Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

(Doğan Can Cesur/İHA)

İstanbul'da dev operasyon: 1.5 milyon değerinde sahte cinsel ilaç ele geçirildi
İstanbul'da dev operasyon: 1.5 milyon değerinde sahte cinsel ilaç ele geçirildi
İstanbul'da dev operasyon: 1.5 milyon değerinde sahte cinsel ilaç ele geçirildi
İstanbul'da dev operasyon: 1.5 milyon değerinde sahte cinsel ilaç ele geçirildi
İstanbul'da dev operasyon: 1.5 milyon değerinde sahte cinsel ilaç ele geçirildi
İstanbul'da dev operasyon: 1.5 milyon değerinde sahte cinsel ilaç ele geçirildi
İstanbul'da dev operasyon: 1.5 milyon değerinde sahte cinsel ilaç ele geçirildi

Kağıthane, Operasyon, İstanbul, İlaç, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da dev operasyon: 1.5 milyon değerinde sahte cinsel ilaç ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir övgüsü: Irkçılığa karşı kararlı bir duruş sergilediler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum: Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti Eczane çalışanı, yaşlı adamı zorla dışarı çıkartıp kaldırıma fırlattı! O anlar kamerada İstihdama dönüş ve ilave istihdam desteği için başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor: Aylık 1.324 TL verilecek Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş
Irkçı hakem Coltescu'dan maçtan sonra ilk açıklama: Herkes ırkçı olmadığımı bilir Irkçı hakem Coltescu'dan maçtan sonra ilk açıklama: Herkes ırkçı olmadığımı bilir         
13:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yabancı değilim, rahatsızlığımda evime kadar gelmiş birisidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yabancı değilim, rahatsızlığımda evime kadar gelmiş birisidir         
13:16
Rus paralı asker şirketi Wagner komutanından Türkiye itirafı: Müdahaleyi dikkate almadık, bu yüzden kaybettik Rus paralı asker şirketi Wagner komutanından Türkiye itirafı: Müdahaleyi dikkate almadık, bu yüzden kaybettik         
12:25
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi         
12:09
Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak         
11:31
İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi         
10:59
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil         
10:01
Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek         
09:53
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Eşinden şiddet gördüğü yetmedi bir de altınlarını kaptırdı: Akşam dövüp sabah Eşinden şiddet gördüğü yetmedi bir de altınlarını kaptırdı: Akşam dövüp sabah "seni seviyorum" notları bırakıyordu         
09:40
Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor         
09:31
Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı         
07:08
Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız         
20:32
Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı         
19:53
Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor         
18:34
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 13:57:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da dev operasyon: 1.5 milyon değerinde sahte cinsel ilaç ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei