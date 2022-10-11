Son dakika haberi | İstanbul'da dev operasyon: Türkiye'ye gönderilen kumaş topları arasından 1 buçuk ton uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | İstanbul'da dev operasyon: Türkiye'ye gönderilen kumaş topları arasından 1 buçuk ton uyuşturucu çıktı

11.10.2022 10:04

Son dakika haberler... İstanbul'da dev operasyon: Türkiye'ye gönderilen kumaş topları arasından 1 buçuk ton uyuşturucu çıktı Beylikdüzü'ndeki bir limanda tıra düzenlenen operasyonda Güney Amerika merkezli bir kartel tarafından kumaş topları arasında Türkiye'ye gönderilen 1,5 ton marihuana ele geçirildi...

İstanbul'da dev operasyon: Türkiye'ye gönderilen kumaş topları arasından 1 buçuk ton uyuşturucu çıktı

Beylikdüzü'ndeki bir limanda tıra düzenlenen operasyonda Güney Amerika merkezli bir kartel tarafından kumaş topları arasında Türkiye'ye gönderilen 1,5 ton marihuana ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde bir limandaki tıra düzenlenen operasyonda, Güney Amerika merkezli bir kartel tarafından kumaş topları arasında Türkiye'ye gönderilen 1 ton 580 kilo 640 gram marihuana türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda suç ağına mensup 5 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince ortak yürütülen operasyon sonucunda, Güney Amerika ülkelerinden Meksika merkezli bir uyuşturucu kartelinin Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapacağı tespit edildi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen narkotik polisi, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin devamında, Meksika'dan Türkiye'ye gönderilen konteynırın yüklendiği tıra dün limanda operasyon düzenlendi. Baskında, suç organizasyonu içerisinde faaliyet gösteren H.S., C.A., M.U., Z.Ö. ve M.S. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu maddeye duyarlı hassas burunlu dedektör köpekle yapılan operasyon sonucunda 156 ayrı kumaş topunun içerisine zulalanmış toplam ağırlığı 1 ton 580 kilo 640 gram 'marihuana' türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. H.S., C.A., M.U., Z.Ö. ve M.S. isimli şüphelilerin polisteki ifade işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
500
İstanbul Havalimanı'nda valiz dolusu külçe altın ele geçirildi! Dubai'den getirmişler İstanbul Havalimanı'nda valiz dolusu külçe altın ele geçirildi! Dubai'den getirmişler Turistlere İstanbul'u tanıtan Uşaklı genç kız, Japonya'ya gelin gitti Turistlere İstanbul'u tanıtan Uşaklı genç kız, Japonya'ya gelin gitti
Kaynak: İHA

Operasyon, İstanbul, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | İstanbul'da dev operasyon: Türkiye'ye gönderilen kumaş topları arasından 1 buçuk ton uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:16 Ali Palabıyık'a UEFA Avrupa Ligi'nde görev! Hollanda devinin maçında düdük çalacak
14:13 Galatasaray'da Mauro Icardi ilk 11'de oynamak istiyor
13:57 Bakan Fatih Dönmez, Avrupa ülkelerinin gaz taleplerini karşılayabilmek için Türkiye ile temasa geçtiğini açıkladı
13:41 Günübirlik tesislere sıkı denetim ve cezalar geliyor! Mecliste görüşülecek
13:34 Kadıköy metrosunda kadınlara bıçak çeken zanlı 11 yıl hapis cezası aldı
13:11 Muhsin Yazıcıoğlu'nun avukatından çarpıcı sözler: Helikopter içinden görüntünün olduğunu öğrendik
13:14 Yunan basınından bomba iddia: Girit'in güney ve batısındaki karasularının 12 deniz miline çıkarılma olasılığı masada
13:08 Süper Lig'de dört büyüklerin toplam borcu 20,7 milyar lirayı buldu! İşte en çok zarar eden kulüp...
12:51 Yurt dışından iş vaadiyle getirilen ve kandırılan kadınlara fuhuş yaptıran 4 şahıs yakalandı
12:41 Samuray kılıcı ile katledilmişti! Başak Cengiz'in annesi kızının ölüm haberini nasıl aldığını ağlayarak anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 14:32:57. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | İstanbul'da dev operasyon: Türkiye'ye gönderilen kumaş topları arasından 1 buçuk ton uyuşturucu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement