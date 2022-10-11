Son dakika haberi | İstanbul'da dev operasyon: Türkiye'ye gönderilen kumaş topları arasından 1 buçuk ton uyuşturucu çıktı

İstanbul'da dev operasyon: Türkiye'ye gönderilen kumaş topları arasından 1 buçuk ton uyuşturucu çıktı

Beylikdüzü'ndeki bir limanda tıra düzenlenen operasyonda Güney Amerika merkezli bir kartel tarafından kumaş topları arasında Türkiye'ye gönderilen 1,5 ton marihuana ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde bir limandaki tıra düzenlenen operasyonda, Güney Amerika merkezli bir kartel tarafından kumaş topları arasında Türkiye'ye gönderilen 1 ton 580 kilo 640 gram marihuana türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda suç ağına mensup 5 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince ortak yürütülen operasyon sonucunda, Güney Amerika ülkelerinden Meksika merkezli bir uyuşturucu kartelinin Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapacağı tespit edildi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen narkotik polisi, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin devamında, Meksika'dan Türkiye'ye gönderilen konteynırın yüklendiği tıra dün limanda operasyon düzenlendi. Baskında, suç organizasyonu içerisinde faaliyet gösteren H.S., C.A., M.U., Z.Ö. ve M.S. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu maddeye duyarlı hassas burunlu dedektör köpekle yapılan operasyon sonucunda 156 ayrı kumaş topunun içerisine zulalanmış toplam ağırlığı 1 ton 580 kilo 640 gram 'marihuana' türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. H.S., C.A., M.U., Z.Ö. ve M.S. isimli şüphelilerin polisteki ifade işlemleri devam ediyor.