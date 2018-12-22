İstanbul'da Dev Sahte Para Operasyonu
4 saat önce
İstanbul'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen dev sahte para operasyonu saniye saniye kaydedildi.
İstanbul
'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen dev sahte para operasyonu saniye saniye kaydedildi. Polis
gizli bölmelere yerleştirilmiş yüklü miktarda sahte dolar ile araçların bagajında av tüfeği ele geçirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki sabah saatlerinde sahte para bastıkları tespit edilen bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda sahte para ele geçirildi. Polis kamerasıyla da saniye saniye kaydedilen görüntülerde, ekipler gizli bölmelere yerleştirilmiş çok sayıda sahte dolar ele geçirdi. Öte yandan şüphelilerin araçlarının bagajında yapılan aramada av tüfeği ele geçirildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:17 Kaynak: İHA
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