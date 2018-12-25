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İstanbul'da Dev Sahte Para Operasyonu

1 saat önce

İstanbul'da dev sahte para operasyonu 87 adreste baskın yapıldı, sahte 1 milyon dolar ve 1 milyon 200 bin TL ele geçirildi Gözaltına alınan 39 kişiden 19'u tutuklandıİSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri İstanbul merkezli 10 ilde sahte para operasyonu düzenledi.

İstanbul'da dev sahte para operasyonu
87 adreste baskın yapıldı, sahte 1 milyon dolar ve 1 milyon 200 bin TL ele geçirildi
Gözaltına alınan 39 kişiden 19'u tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri İstanbul merkezli 10 ilde sahte para operasyonu düzenledi. Toplamda 87 adrese yapılan baskınlarda sahte 1 milyon dolar ve 1 milyon 200 bin TL ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 19'u tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Şube Müdürlüğü ekipleri,"suç işlemek amacıyla örgüt kurmak","kurulan örgüte üye olamak","parada sahtecilik" suçlarıyla ilgili K.A isimli şahsın liderliğini yaptığı suç örgütü üyesi 66 şahsın yakalanması suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında 21 Aralık günü İstanbul merkezli Kocaeli, Düzce, Şanlıurfa, Adıyaman, Balıkesir, Adana, Nevşehir, Samsun ve Ordu olmak üzere 10 ilde operasyon düzenlendi.
87 adreste 39 gözaltı
Toplamda 87 adrese yapılan baskınlarda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise; 4 adet ruhsatsız pompalı tüfek,1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet sahte kimlik, sahte 1 milyon dolar ve 1 milyon 200 bin TL ele geçirildi. Olayla ilgili olan 6 şahsın cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi. 24 Aralık günü adli makamlara sevk edilen 39 şüpheliden 19 tutuklandı. 20 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:40 Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, 3. Sayfa
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