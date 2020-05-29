İstanbul'da dev stadyumda günler sonra ilk cuma namazı - Son Dakika

İstanbul'da dev stadyumda günler sonra ilk cuma namazı

Stadyumu dolduran cemaat havadan görüntülendi

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta toplu halde namaz kılınmasına kapatılan camiler bugün cuma namazı ile tekrar açıldı. Bağcılar Mahmutbey Stadyumu'nu dolduran cemaat uzun bir aranın ardından cuma namazını kıldı. Dev stadyumunda kılınan cuma namazı havadan drone ile de görüntülendi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'la cemaatle namaza kapatılan camiler bugün açıldı. Camilerin yanı sıra meydan ve stadyumlar başta olmak üzere açık alanlarda 1 buçuk metre kuralına uyularak çizilen çizgiler çerçevesinde vatandaşlar cemaat ile cuma namazını kıldı. Bağcılar'da bulunan Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadyumu da günler öncesinden cuma namazı için hazır hale getirildi. Stadyum içerisinde dün ekipler tarafından sosyal mesafe kuralları belirlendi. Bugün cuma namazını kılmak için gelen binlerce vatandaş stadyumu doldurdu. Vatandaşların maske taktıkları ve kişisel seccadelerini getirdikleri görüldü. Stadyum girişinde maskesi olmayan vatandaşlara ise Bağcılar Belediyesi ekipleri tarafından tek kullanımlık maske ve seccade dağıtıldı. Cuma namazını Bağcılar İlçe Müftüsü Celal Büyük kıldırdı.

"Korona virüs sebebiyle omuz omuza olmasak bile gönül gönüleyiz"

Sosyal mesafe çerçevesinde namazlarını ihya edeceklerini söyleyen Emrah Elban, "Mutlulukla hüznü bir arada yaşıyoruz. Cemaat insanları kaynaştırır. Korona virüs sebebiyle omuz omuza olmasak bile gönül gönüleyiz. Uzun bir aradan sonra özel bir günde 29 Mayıs'ta bir aradayız. Güzel bir gün cumamızı inşallah ihya edeceğiz. Çok mutluyuz. Güzel bir imkan sağlandı. Sağlık Bakanımızın da belirttiği gibi kontrollü sosyal hayatın cumasını kılıyoruz. Aramızda 1'er metre mesafe var" ifadelerini kullandı.

"Cemaati camiyi çok özledik"

Bir diğer vatandaş ise, "Cemaati camiyi çok özledik. Allah'ım bizi böyle şeylerle imtihan etmesin. İstanbul Fethi gibi anlamlı bir günde cumaya cemaate kavuşmanın neşesi içerisindeyiz. Allah'ım bize bir daha böyle felaketler yaşatmasın" şeklinde konuştu.